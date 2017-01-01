Сравнение цен на квартиры в Киеве: Инфографика

На сколько дороже жилье возле метро в разны районах Киева.

Как известно, чем дальше квартира от метро, тем дешевле квадратный метр. На сколько отличается стоимость вторичных квартир в разных районах Киева, разбирались Domik.ua.

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Понятие близости от метро учитывалось как 15 минут пешей доступности (примерно 1 километр).

Наибольшая стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья, которое находится далеко от метро, замечена в Печерском, Шевченковском и Оболонском районах.

В случае с близостью к метро меняется только один район: на первом и втором местах остаются Печерский и Шевченковский районы, а третье место у Подольского района Киева.

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Самую низкую цену просят за квадратный метр вдали от метро в Святошинском, Подольском и Днепровском районах. А самая маленькая цена возле метро на вторичном рынке квартир у Днепровского, Святошинского и Дарницкого районов.

Из-за отсутствия поблизости метро (всего две станции), а также значительной разницы между предложениями по разным расстояниям от метро, Деснянский район не был включен в анализ.

Как отличается стоимость квадратного метра жилья Киева в зависимости от близости к метро domik.ua

При сравнении разниц между расстояниями от/до метро было выявлено незначительный показатель у Дарницкого, Днепровского и Оболонского районов. Такой результат связали со старостью жилых домов, которые находятся у метро и потому стоят дешевле.

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Наибольшая разница у Голосеевского, Подольского и Шевченковского районов. Это объясняется тем, то Голосеевский район имеет самую большую площадь среди всех районов. Подольский район возле метро является историческим и центральным микрорайоном, а дальше от метро находятся окраины (Виноградарь, Ветряные горы).

И только в Печерском районе квартиры дальше от метро стоят дороже. Во-первых, возле метро находятся дома, старой постройки, а дальше – элитные новострои, для жителей которых не принципиален общественный транспорт, они используют личные автомобили.

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