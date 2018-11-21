Как в Украине изменились цены за последние 5 лет – инфографика

Украинцы столкнулись со значительным повышением курса доллара.

За последние 5 лет в Украине значительно выросли курсы доллара и евро. Доллар подскочил с 8 гривен до 28,12, а евро до 31,8 гривны с 10,9.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Из хорошего – в стране выросла средняя зарплата: с 3 тысяч 268 гривен до 9 тысяч 42 гривен. Однако ее размер в долларовом эквиваленте из-за роста курса упал на 21,4% (в 2013 году – 409,01 доллара, в 2018-м – 321,55). Почти на 225% выросла минимальная зарплата, а минимальная пенсия – на 60,5%.

Как в Украине изменились цены на продукты питания за последние 5 лет slovoidilo.ua

Эти повышения, конечно, частично нивелируются ростом цен на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии с 2013 года выросла в среднем на 246,2-409,1%, газа – на 819,4%, отопления – на 984,2%. За квартплату теперь приходится отдавать на 142,7% больше (5,85 гривны за квадратный метр по сравнению с 2,41 пять лет назад).

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Для автомобилистов головной болью стал рост цен на бензин. В 2013 году литр А-95 стоил 10,95 гривны, в этом году – 32,87 гривны (на 200,2% больше). Цена литра дизельного топлива в 2013 году составляла 9,97 гривны, сейчас – 32,44 гривны (плюс 225,4%). Дорожает топливо – соответственно дорожает и проезд в общественном транспорте. Например, в Киеве пять лет назад стоимость проезда в наземном транспорте составляла 1,5-3 гривны, сейчас выросла до 6-8 гривен. Кроме того, в столице на 300% (с 2 гривен до 8) подорожала поездка в метро.

Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожали продукты питания.