ТОП-5 типов афер в ночь Черной Пятницы

Как избежать обмана в ночь Черной Пятницы при покупках в интернет-магазинах.

Черную Пятницу ждут многие украинцы. Они охотно скупаются не только в торговых центрах, а и в интернет-магазинах. 24 канал с помощью экспертов из бизнес-разведки YouControl рассказали, какие схемы мошенничества в ночь распродажи существуют и как их обходить.

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Обман с ценами

Самая распространенная афера – это скидка на подорожавший товар. Например, присмотренная за месяц до скидок вещь стоила 1000 гривен, а в ночь распродажи предлагают за 1300 по 30%й акции.

Часто люди попадаются на эту уловку, так как не всегда проверяют реальную стоимость товара до акций, а бросаются на “перечеркнутый“ ценник.

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Чтобы не попасться, стоит заранее планировать покупки и просматривать цену хотя бы за два месяца до Черной Пятницы. Также часто в интернет-магазинах есть прайс-агрегаторы, при проверке которых можно определить, не накручивает ли цену продавец.

Успокоительный обман

Очень популярный прием, который используют не только в Черную Пятница – это “лучшая замена“ отсутствующему товару.

“Простите, этот товар уже распродано. Но мы можем вам предложить замечательные, даже более качественные аналоги по немного более высокой цене“.

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Такой подход срабатывает не всегда, но если все же хочется согласиться, то стоит сохранять “холодный разум“. Попросить сообщить, когда товар появится, или пойти поискать в другом магазине.

Утром деньги, вечером… ничего

Такой вид обмана происходит реже, так как большинство интернет-магазинов предлагают “оплату на месте“. Все же во время больших скидок и дефицита товаров, продавцы могут предложить предоплату, объясняя, что товара мало, а покупателей много.

Все же от таких предложений стоит отказываться, иначе можно остаться и без денег, и без покупки.

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Условия со “звездочкой“

Как и в случае с договорами, цена может быть выставлена со “звездочкой“, под которой скрывается важная информация, играющая ключевую роль.

Следует быть более внимательным и проверять, нет ли такой звездочки около цены или названия товара, чтобы не доплачивать за работу курьера стоимостью от половины товара, или бывший в употреблении телефон, например.

Капкан для данных

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Такие аферы работают несколькими способами. Например, кибермошенники отправляют вирус под видом сертификата или тайной страницы с эксклюзивным предложением. Также они могут под видом нового интернет-магазина собрать данные о покупателе и обокрасть его электронные счета.

Высшим уровнем считается копия известного магазина, где покупатель не сразу понимает подмену, вводит свои данные и отправляет деньги.

Не стоит открывать такие сертификаты и переходить на непроверенные сайты, не передавать данные через общественный Wi-Fi, смотреть протокол шифрования (он должен быть https://...), а также следить за операциями по карте и никогда не оставлять своих личных данных, или секретных данных карты.

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