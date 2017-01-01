Надежные и недорогие: Какие авто покупают украинцы

Украинские граждане часто покупают авто с пробегом – от 6 до 10 лет.

В соответствии с данными МВД, в 2018 году украинцы купили законно в 3 раза меньше авто, чем “евроблях“. При этом наибольшей популярностью пользуются немецкие и французские авто возрастом от 6 до лет.

Об этом пишет Сегодня.

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Наиболее востребованы 10-летние автомобили, новыми хозяевами которых стали 90,3 тыс. чел. Вдвое меньше - 40,26 тыс. и 38,75 тыс. шт. - было перепродано семи- и шестилетних легковушек. Еще 31,77 тыс. чел. приобрели автомобиль возрастом 5 лет. Тех, кто купил с рук “старушку“, проездившую 8-9 лет с момента выпуска, более 39 тыс. владельцев. Самые популярные по продаваемости марки: Volkswagen и Renault, соответственно 16% и 14%, далее идет Skoda - 9%. Реже всего меняли хозяев Mercedes (4%) и Peugeot (3%).

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По последним данным портала Auto-Consulting, за 10 месяцев украинцы купили 65 тыс. автомобилей из салона, что всего на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тройка лидеров среди брендов второй год традиционна: Toyota - 8,1 тыс., Renault - 7 тыс., Volkswagen - 5,4 тыс.

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Как разъяснил нам гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, массовая продажа машин старше 5-6 лет - европейская тенденция.

“В этом случае все устраивает и продавца, и покупателя: первый избавляется от машины, уже требующей регулярных вложений в ее ремонт, второй за небольшие деньги - 30-40% стоимости такого же нового автомобиля - получает неплохое средство передвижения, которое после замены некоторых деталей, прежде всего это ходовая и трансмиссия, и при правильном уходе и эксплуатации может прослужить еще десяток лет“, - говорит Назаренко.

Ранее сообщалось о том, сколько стоят самые “ходовые“ евробляхи.