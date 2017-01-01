Что ждет простых украинцев после введения военного положения

Трудовая повинность, комендантский час и отчуждение имущества.

Чего ожидать простым украинцам от военного положения depositphotos.com

На оборону должны работать все граждане - и простые украинцы, и армия, и предприятия. Это главный принцип военного положения.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Существует закон, который обязывает работоспособных украинцев быть задействованными в военной сфере. Например, ликвидировать последствия военных действий или выполнять работы, несущие оборонный характер.

Частные и коммунальные предприятия также обязаны помогать военным. Например, транспорт или другая техника может быть отчуждена на потребности обороны. По запросу предприятия будут обязаны использовать мощности и трудовые ресурсы на нужды войны, в том числе и переквалифицировать работников.

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Получить возмещение имущества, которое было конфисковано придется только через суд.

При введении военного положения могут установить комендантский час, он может ударить по отдельным сферам бизнеса.

Яков Смолий, глава Национального банка Украины, обещает, что военное положение никак не повлияет на работу банковской системы.

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“Любые принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы”, — сообщил Смолий на заседании Совета национальной безопасности.

Возможное влияние почувствуют предприятия, которые продолжают сотрудничать с Россией, государством-агрессором. Скорее всего будет введено ограничение движения капиталов в Россию и наоборот.

Ранее сообщалось, что будет с долларом при введении военного положения.