Одежда и еда: Сколько "стоит" зима в Украине

Траты в зимний период для украинца составят около 25-27 тысяч гривен.

Зимой украинцы больше тратятся на питание, одежду и коммунальные услуги. Также обычно в этот период дорожают продукты питания. Сколько денег придется потратить одинокому киевлянину, проживающему в 30-метровой квартире, пишет Сегодня.

Одежда и еда

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Стоимость меню зимой повышается по двум главным причинам: подорожание свежих овощей и большее потребление калорийных продуктов (сало, мясо). Например, кило свежих помидоров стоит сейчас не 15, а 50 грн, примерно столько же надо отдать за 3-литровую банку консервированных. А за 1 кг хорошего свежего сала, которое летом едят мало, зимой придется выложить 100-120 грн. Итого: мужчина, завтракающий и ужинающий дома, зимой потратит на еду примерно 3800 грн в месяц.

Если вы решили полностью обновить зимний гардероб, пальто или куртка обойдутся в 2900-3000 грн, пуховик - 5000. Свитер - 320-350 грн, теплые брюки с начесом - 800-900 грн, шапка, перчатки и 2-3 пары шерстяных носков - еще 550-600 грн. На обуви экономить не стоит, поэтому за теплые мужские ботинки на меху придется выложить 2900-3900 грн. Итого обновки облегчат кошелек на 11,5-13,5 тыс. грн.

“Коммуналка“

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Дополнительные расходы зимой - отопление. Для квартиры в 30 кв. м средние счета за тепло составят от 600 грн/мес. при умеренных морозах и до 800 грн, когда на улице –20. За три месяца набегут дополнительные 2000 грн по сравнению с летом. Приблизительно вдвое вырастут счета за электричество, ведь зимой световой день короче, а после первых дешевых ста киловатт-часов (по 90 коп./кВт*ч) последующие стоят на 90% больше (1,68 грн/кВт*ч). То есть, если летом обычно хватает на месяц 90-100 кВт*ч, зимой нужно не менее 130 кВт*ч - в деньгах это соответственно 157 грн вместо 81-90 грн.

Лекарства

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Чтобы сократить траты на лечение гриппа и простуды, врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Ее стоимость 350-400 грн. Тогда, если одеваться по погоде и не перемерзать, по словам эскулапов, шансы не заболеть близки к 100%. То есть потратиться на прививку выгоднее, чем потом лечиться - расходы на лекарства обойдутся минимум в 600 грн: таблетки для горла стоят 110-120 грн, спрей для носа - 80-140 грн, противогриппозное - 200-220 грн.

Итого основные зимние траты за три месяца составят 25-27 тыс. грн - даже если не обновлять зимний гардероб, они, по сравнению с летом, вырастут примерно на 5000 грн. И это без праздничных затрат.

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