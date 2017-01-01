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Сколько будут стоить сигареты и алкоголь

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ВР повысила табачный акциз на 31%, а водка дорожать не будет.
Сколько будет стоить сигареты и алкоголь в 2019 году
Сколько будет стоить сигареты и алкоголь в 2019 году
depositphotos.com

Верховная Рада Украины в новом бюджете предусмотрела увеличение ставки акцизного налога на табачные изделия до 20% с 1 января 2019 года. Такого решения требовали условия соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает UBR. 

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Повышение ставки произойдет дважды – в следующий раз с 1 июля 2019 года. Налог вырастет на 9%, а в итоге за весь 2019 год акциз повысится на 30,8%.

По мнению экспертов, цены на сигареты, сигары и табак для самокруток будут меняться постепенно. 

“Первый квартал стоимость сигарет не изменится, поскольку производители накануне забьют склады товаром и будут торговать им от 3 до 6 месяцев по старым ценам. Но затем средняя пачка сигарет стоимостью 30 грн в марте-мае подорожает на 5-6 грн, а в октябре-ноябре - еще на 2-3 грн. То есть к концу года “бюджетные“ марки будут стоить порядка 37-38 грн“, - рассказал Андрей Скипальский, руководитель Украинского центра контроля за табаком ГО “Жизнь“. 

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Ставку акциза подняли и на крепкие алкогольные напитки – до 9%. Но несмотря на это, цены в 2019 году все равно не должны повышаться.

“Сегодня минимальная стоимость 0,5 литра водки составляет 89,4 грн. Если не будут дорожать сырье, тара и прочие “комплектующие“, она сохраниться“, - прокомментировали в Ассоциации Укрводка.

Ранее сообщалось, как в Украине изменились цены за последние 5 лет.

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Теги: сигареты, акциз, табачные изделия, алкоголь, цена на сигареты, стоимость сигарен, цена на алкоголь, стоимость алкогольных напитков
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