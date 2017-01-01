Сколько стоит арендовать квартиру или коттедж на Новый год

В Украине предлагают в аренду большое количество особняков с коттеджами для празднования Нового года.

За месяц до Нового года наблюдается дефицит жилья на рынке аренды в популярных туристических городах. Например, в Львове забронировано 76% квартир. При этом цены “кусаются“ – за однокомнатную просят около 2300 грн, двух – 3500 грн, трех – 5500 грн.

Об этом сообщает Сегодня.

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Непросто также снять жилье в Карпатах - здесь, кроме праздников, будет в разгаре горнолыжный сезон. Тут арендовано 93% жилья, а оставшееся можно пересчитать на пальцах. При этом отдельных домиков уже нет в помине, остались только номера в гостиницах от 1000 до 1500 грн за сутки.

Зато намного меньший ажиотаж на зимние праздники на рынке недвижимости в Одессе - на сайтах недвижимости забронированными значатся 50% квартир. Выбор тоже неплох: можно арендовать однокомнатные апартаменты за 4 тыс. грн за три дня с видом на море или за те же деньги снять однушку на шумной, но центральной Дерибасовской.

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В Каменце-Подольском ажиотажа пока нет вовсе - сайты показывают лишь 27% забронированных квартир. Желающие посмотреть на легендарную крепость и излучину реки Смотрич в новогоднюю ночь могут снять жилье в среднем за 1000-1200 грн в сутки.

Дом с бассейном или коттедж с камином

Чего на рынке недвижимости в избытке, по крайней мере, сейчас, так это объявлений о сдаче частных домов в пригородах Киева для празднования Нового года. Так, 3-этажный дом с бассейном на 20-25 человек отдают $1 тыс. (28 тыс. грн) за двое суток. А 2-этажный особняк из 4 комнат с сауной предлагают за $1,3 тыс. (ок 36 тыс. грн) за 3 дня. Правда, придется заплатить залог, еще $500 - его вернут только после выселения.

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А вот жилье в пригороде от владельцев из столицы стоит дороже, и часто предлагают его снять на все праздники, с 31 декабря по 8 января. Например, домик с камином в 25 км от Киева обойдется в 8000 грн/сутки для компании из 4-5 человек. А 3-комнатный дом в Рожнах согласны отдать на трое суток в Новый год за $1 тыс. (28 тыс. грн). Это, кстати, в три раза дороже обычной таксы, которая колеблется от 3 тыс. до 4 тыс. грн в сутки, в зависимости от дня недели.

Ранее сообщалось о том, что украинцам нужно успеть сделать до Нового года.