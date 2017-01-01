Аптечка украинцев в среднем подорожала на 6% с начала года

Эксперты заявляют, что лекарства украинцев стали дороже в среднем на 11,3 гривны с начала 2018 года.

На сколько подорожали лекарства в Украине depositphotos.com

Социальная аптечная “корзина“ подорожала за год в среднем на 6% или 11,3 гривны. Об этом сообщает УНН.

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“На начало ноября 2018 года она (корзина – Ред.) стоила 198,2 грн, тогда как в начале года ее стоимость составляла 186,9 грн“, - сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Подорожание произошло не только на украинские лекарства, но и на импортные.

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“Импортные сосудорасширяющие средства - на 4%, отечественные сосудорасширяющие средства - на 5%, импортные лекарства - на 6%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 7%, отечественные антибиотики - на 9% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 11%“, - сказал Алексей.

Антибиотики импортного производства выросли в цене на 5,8 гривен, импортные сосудорасширяющие средства на 1,9 гривен, импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты и антибиотики отечественного производства подорожали на 1,3 гривны. Все остальные на 50 копеек.

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“Рост стоимости импорта происходило на фоне почти одинакового курса гривны в январе и октябре“, - считает эксперт.

Условное сравнение цен на лекарства происходило на примере мониторинга как отечественных, так и импортных лекарств по 10 таблеток или капсул, таких как антибиотики, сосудорасширяющие средства, жаропонижающие и обезболивающие препараты и 1 пакетик этих же средств импортного производства.

Расчет был составлен на основе данных государственной статистики.

Ранее сообщалось, когда и насколько подорожают медикаменты.