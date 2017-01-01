Как будут работать новые правила оплаты за электроэнергию

Глава НКРЭКУ рассказала, зачем заключать договора на потребление и распределение электричества.

Новый закон о потреблении электроэнергии вступает в силу уже с 1 января 2019 года. Теперь нужно будет заключать договора на поставки и распределение энергии.

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О том, как это будет работать, рассказала на своей официальной странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Теперь, согласно закону Украины “Про рынок электрической энергии“ энергокомпании обязаны отделить деятельность по распределению энергии от облэнерго, в том числе и создать электропоставщика.

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Правила розничного рынка электрической энергии (ПРРЭЭ) уже утверждены постановлением НКРЭКУ об обеспечении потребления энергии.

Согласно ПРРЭЭ потребитель должен заключить два договора: о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения и о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).

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Договора касаются технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии и процедуры подключения/отключения.

Договор о поставках энергии предусматривает коммерческую продажу в качестве товарной продукции.

Все договора, которые действовали раньше, об использовании и поставке электроэнергии прекращают действие с 1 января 2019 года.

Какие договора нужно будет составить по новым правилам НКРЭКУ facebook.com

Ранее сообщалось, что генерирующие предприятия просят НКРЭКУ повысить тарифы на производство электроэнергии.