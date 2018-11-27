Сколько владелец заплатил за первое растаможенное авто на еврономерах
В Украине растаможили первое авто по новым законам.
Первое транспортное средство на еврономерах было растаможено на Черновицкой таможне ГФС по новым законам.
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Об этом сообщают Newsone.
Растаможку прошла Renault Laguna 2004 года выпуска с дизельным двигателем и немецкой регистрацией.
Гражданин Украины заплатил более 49,3 тыс гривен. То есть пошлина составила 4,6 тыс гривен, акцизный налог – 28,765 тыс грн и НДС составил 15,957 тыс гривен.
Если бы владелец подождал 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона, то заплатил бы на 34,5 тыс гривен больше.
Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от “евроблях“.
Полная версия правил
У нас 5,5 тыс. - по льготу еще можно, а после нет смысла
Вальцману подарували у його пенсійний фонд 1.5$тис ))))
Хтось знає крайну в якій податки більши за вартісь?