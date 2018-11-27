Сколько владелец заплатил за первое растаможенное авто на еврономерах

В Украине растаможили первое авто по новым законам.

Стало известно сколько заплатили за растаможку первого авто на еврономерах depositphotos.com

Первое транспортное средство на еврономерах было растаможено на Черновицкой таможне ГФС по новым законам.

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Об этом сообщают Newsone.

Растаможку прошла Renault Laguna 2004 года выпуска с дизельным двигателем и немецкой регистрацией.

Гражданин Украины заплатил более 49,3 тыс гривен. То есть пошлина составила 4,6 тыс гривен, акцизный налог – 28,765 тыс грн и НДС составил 15,957 тыс гривен.

Если бы владелец подождал 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона, то заплатил бы на 34,5 тыс гривен больше.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от “евроблях“.