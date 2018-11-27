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Сколько владелец заплатил за первое растаможенное авто на еврономерах

Комментариев: 6
В Украине растаможили первое авто по новым законам.
Стало известно сколько заплатили за растаможку первого авто на еврономерах
Стало известно сколько заплатили за растаможку первого авто на еврономерах
depositphotos.com

Первое транспортное средство на еврономерах было растаможено на Черновицкой таможне ГФС по новым законам. 

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Об этом сообщают Newsone.

Растаможку прошла Renault Laguna 2004 года выпуска с дизельным двигателем и немецкой регистрацией.

Гражданин Украины заплатил более 49,3 тыс гривен. То есть пошлина составила 4,6 тыс гривен, акцизный налог – 28,765 тыс грн и НДС составил 15,957 тыс гривен.

Если бы владелец подождал 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона, то заплатил бы на 34,5 тыс гривен больше.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от “евроблях“.

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Теги: растаможка, еврономера, евробляхи, регистрация авто, закон о евробляхах
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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    27.11.2018, 17:14
Оценка:  0
zadneprohodchik
Херасе можно еще 2 таких корыта взять
гость  (аноним)  27.11.2018, 16:07
Оценка:  +3
гость
Такая машина стоит МАХ 1250 долл, растаможка 1760 долл = 3 тыс.
У нас 5,5 тыс. - по льготу еще можно, а после нет смысла
I_gor2    27.11.2018, 16:03
Оценка:  +2
I_gor2
14 лет хламу, и всего 1700? Мало.
Люблю_Украину    27.11.2018, 16:03
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Гудбай ржавые дымящие корыта, засравшие всю страну!
cjkbnth    27.11.2018, 16:03
Оценка:  0
cjkbnth
чи не за багато? Вона сама коштує не більше 100000грн, вже разтоможена, в чому сенс?
Вальцману подарували у його пенсійний фонд 1.5$тис ))))
Хтось знає крайну в якій податки більши за вартісь?
Peyot    27.11.2018, 16:16
Оценка:  -1
Peyot
ну хотя бы твой кацастан взять? и че? ты думаеш если ты с помощью англ раскладки пытаешся писать по Украински никто не заметит?)))))
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