Скупают консервы и спички: Как украинцы готовятся к военному положению

Некоторые области уже готовы к новому режиму.

В Украине вводится военное положение. Несмотря на заявления политиков о том, что гражданская жизнь никак не изменится, некоторые украинцы скупают товары первой необходимости. Об этом пишет Сегодня.

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Военные, полицейские и чиновники, включая транспортников, рапортуют, что готовы к работе в усиленном режиме - страна фактически уже вошла в положение. Не обошлось и без паники. В некоторых “военных“ областях народ ринулся скупать товары первой необходимости.

“С вечера понедельника в Николаеве многие скупают консервы и спички“, - рассказала правозащитница из Николаева Елена Кабашная.

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“В некоторых магазинах Одессы есть наплыв покупателей, хватают больше обычного. Например, мыло“, - рассказали нам одесситы.

Эксперты настаивают, что причин для паники нет.

“Уже понятно, что ничего не исчезнет. Курс валюты возвращается на прежние отметки. Но многие жители областей, которые попали под действие военного положения, не понимают до конца, что изменится. А непонимание всегда заканчивается ажиотажем. Через пару дней все вернется в норму“, - говорит гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Ранее сообщалось о том, что ждет украинцев после введения военного положения.