Военное положение: Какие права украинцев могут ограничить

Конституционные права и свободы Каким образом они могут быть нарушены

Ст. 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья. Не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда. В период действия военного положения представители властей имеют право проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Может запрещать работу приемо-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети. В случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения будут изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом. Каждый гражданин имеет право знакомиться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, которые не являются защищенной законом тайной. Каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации. На время действия военного положения власть получает право устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность с расквартирования военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину. Власти имеют право устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение. Может быть введен комендантский час - запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также может быть установлен специальный режим светомаскировки. Власти получают право проводить эвакуацию населения, если возникает угроза жизни или здоровью. Власти также получают право устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Гражданам, находящимся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, запрещается менять место жительства (пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа. Граждане иностранного государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, могут быть интернированы (принудительно водворены).

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия. Может быть запрещена деятельность политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Граждане пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления. В время действия военного положения запрещено проведение всех видов выборов и референдумов.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления. Ограничение в реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. Может быть запрещено проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом. Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения. Во время военного положения власти могут принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество госпредприятий для нужд государства в установленном порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца. Также разрешено изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности. Не допускаются злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция. Государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций потребителей. Власть получает право запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе. Также может быть установлен особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины. Кроме того, власть получает право регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений культуры и СМИ, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения. За ненадлежащее исполнение определенных этим Законом обязанностей руководители предприятий могут быть отстранены от должности, а на их место назначены и.о.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, который включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Использование принудительного труда запрещается. Не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенной) службы, а также работа или служба, выполняемая лицом по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном и о чрезвычайном положении. Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже определенной законом. Использование труда женщин и несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах запрещается. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения. Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом. Военное командование вместе с военными администрациями могут вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями. Трудовая повинность подразумевает выполнение оборонных работ, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые возникли в период действия военного положения, а также работ для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, правоохранительных органов и пр. и не требуют специальной подготовки. За работниками, привлеченными к выполнению общественно полезных работ, сохраняется прежнее место работы. Также военное командование может использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности и условий труда в соответствии с законодательством о труде. В случае необходимости может быть введено нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов. Порядок реализации права на забастовку устанавливается законом с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности, охраны здоровья, прав и свобод других людей. Никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке. Запрещение забастовки возможно только на основании закона. Во время военного положения запрещено проведение забастовок, массовых собраний и акций.