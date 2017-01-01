Военное положение: Почему не стоит снимать вклады и менять гривну на доллары

Эксперты рассказали, почему не стоит поддаваться панике.

После введения военного положения в Украине доллар подскочил до 29 грн, а евро – до 33 грн. При этом несмотря на панические настроения некоторых украинцев, в целом граждане не спешат менять гривны на валюту.

Об этом сообщает ТСН.

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“Не тратьте деньги - сейчас глупо. Не ведитесь на провокации. Успокойтесь. Это был чисто панический такой эффект. Как только было принято решение, что военное положение будет лишь в ряде областей и только на 30 дней, курс начал опускаться. Думаю, что в ближайшее время мы снова увидим курс около 28 гривен за доллар, к которому привыкли за последние несколько недель“, - говорит Александр Дубинский.

Поддерживает эту мысль и экономист Александр Крамаренко.

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“Если вы планируете тратить эти средства в конце декабря, я не очень вижу причин, чтобы покупать валюту, а потом ее продавать. Я думаю, что курс будет более менее стабилен в ближайший месяц. И хотя колебания возможны, но такого серьезного тренда на звал я не вижу“, - говорит Крамаренко.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что экономить в валюте выгодно, однако панически скупать ее сейчас нет смысла.

Ранее сообщалось о том, как зарабатывают на панике в Украине.