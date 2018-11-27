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Стало известно, сколько заработали министры Украины в октябре

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Наибольшую зарплату в октябре-2018 получил министр социальной политики Андрей Рева .
Гройсман заработал 36 935 гривен
Гройсман заработал 36 935 гривен
kmu.gov.ua

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Министр социальной политики в октябре-2018 Андрей Рева заработал 133 тысяч гривен. На втором месте– министр иностранных дел Павел Климкин с зарплатой в 109,5 тысяч гривен (ему также выделили помощь для решения социально-бытовых проблем).

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Третье место занял министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который заработал 99,5 тысяч гривен. Совсем немного от него отстал глава МВД Арсен Аваков, чья зарплата по итогам месяца составила 97,5 тысяч гривен (включая ежемесячную премию).

Сколько зарабатывают министры Украины
Сколько зарабатывают министры Украины
slovoidilo.ua

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В аутсайдерах рейтинга оказался Владимир Кистион (26,7 тысячи гривен), который в сентябре заработал больше всех среди членов правительства. Как обычно около 37 тысяч гривен заработал премьер-министр Владимир Гройсман. Ничего не получил Тарас Кутовой, которого недавно отправили в отставку с поста министра аграрной политики.

Ранее сообщалось о том, сколько заработали министры Украины в сентябре-2018.

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Теги: зарплат министров, сколько зарабатывают министры, украина, сколько зарабатывают министры украины
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