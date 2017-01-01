Кредит в Интернете: мифы и факты

Сервисы онлайн-микрокредитования вот уже несколько лет находятся на пике популярности. Их неоспоримое преимущество – простота процесса оформления займа и быстрота получения денежных средств. Получить такой кредит можно в течение нескольких минут, при этом вы можете находиться где угодно: дома, в командировке, на отдыхе – ведь никуда идти не нужно. Главное, чтобы был доступ к Интернету.

Именно популярностью такой услуги объясняется тот факт, что о ней много говорят и пишут. Но все ли из того, что говорят, соответствует действительности? Попробуем разобраться.

Миф

Микрокредитные организации начисляют огромные проценты, и в результате приходится заплатить в три раза больше.

Факт

Микрокредитным организациям невыгодно начислять большие проценты. Дело в том, что кредитная ставка – это основной фактор, который позволяет компаниям конкурировать. Иными словами, чем меньше в той или иной компании кредитная ставка, тем эта компания привлекательнее для клиентов. Именно поэтому сервисы интернет-кредитования заинтересованы в снижении своих процентных ставок, ведь это позволит им существенно увеличить количество своих клиентов.

Миф

Сервисы микрокредитования собирают ваши данные, чтобы использовать в своих корыстных целях.

Факт

Деятельность микрофинансовой организации в Украине возможна только в том случае, если этой организации выдана соответствующая лицензия. Такая лицензия гарантирует, что МФО работает под строгим контролем государственных органов и обязана действовать строго в соответствии с законодательством Украины, в частности с Законом Украины «О защите персональных данных». Любое нарушение законодательства приведет к немедленной ликвидации МФО. Никто не будет так рисковать ради сиюминутной выгоды.

Миф

Стоит один раз взять кредит – и ты попадешь в кредитную зависимость.

Факт

Микрофинансовые организации выдают кредиты на короткий срок, как правило до 30 дней. С точки планирования бюджета это очень удобный временной отрезок, который совпадает с частотностью выдачи зарплаты. Это значит, что теоретически любой кредит в Интернете можно полностью погасить вовремя. Другой вопрос, что некоторые клиенты берут одновременно несколько кредитов в разных организациях, а ко дню погашения могут выплатить только один из них. Чтобы не попасть в кредитную зависимость, нужно внимательно оценить свою возможность вовремя погасить заем, и тогда МФО станет надежным помощником в формировании месячного бюджета.

Миф

МФО выдают кредиты всем подряд.

Факт

Практически все компании онлайн-кредитования используют так называемые скоринговые системы – то есть такие программные продукты, которые автоматически принимают решение о выдаче кредита. Например, компания Alex Credit на этом этапе проверяет соответствие паспортных данных и данных по кредитной карте, оценивает кредитную историю потенциального заемщика. Эта процедура необходима для того, чтобы исключить возможность получения кредита по чужому паспорту или на чужую карту. Таким образом, клиент может быть уверен, что процесс кредитования в Alex Credit находится внутри правового поля, а защита его персональных данных гарантирована законодательно.