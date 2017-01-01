Украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги

В октябре сумма увеличилась на 1 млрд гривен.

Государственная служба статистики Украины подсчитала, что на конец октября граждане Украине задолжали на 1 млрд гривен больше, чем в предыдущем месяце, а всего за 2018 год сумма составляет 39,2 млрд гривен.

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Об этом сообщает UBR.

Так, за поставки природного газа украинцы должны 18 млрд гривен, за централизованное отопление и поставки горячей воды 10,2 млрд, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий долг составляет 4 млрд гривен.

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За централизованное снабжение холодной воды и водоотвод долг числится в 3,1 млрд гривен, за вывоз бытовых отходов сумма достигает 0,6 млрд гривен, а за поставки электрической энергии украинцы должны 4 млрд гривен.

На одного владельца лицевого счета средние начисления в октябре 2018 года составляют примерно 871,7 гривен.

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Граждане Украины уплатили 5,1 млрд гривен за жилищно-коммунальные услуги в октябре 2018 года, что составляет 77,5% начисленной суммы, а за поставку электрической энергии процент составил 110,4%, это 3 млрд гривен.

Оплата жилищно-коммунальных услуг в 2018 году UBR.ua

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