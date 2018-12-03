Украинцев заставят платить штраф в 125 тыс грн за зарплату в конверте
Штрафы за нелегальную работу и зарплату в конверте повысят уже в следующем году. Теперь, работодатель, который выплачивает зарплату “в тени“ должен будет заплатить более 125 тысяч гривен за каждого сотрудника.
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Об этом сообщает Обозреватель.
Неоформленные сотрудники по закону не будут обязаны ничего выплачивать, но рискуют лишением возможности оформить кредит, заработать на пенсию и получить компенсацию при потере трудоспособности.
“Фактически украинцы, которые соглашаются работать без договора, не только “воруют“ у государства, но и лишают себя возможности получить предусмотренные законом гарантии“, – отмечается в материале.
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Пока что Трудовой кодекс в Украине все равно поддерживает сотрудника и предлагает, в случае отказа оформления, подписывать договор трудового порядка. Кстати, отказ за оформление также подлежит штрафу в 125 тыс грн.
На отказ об оформлении можно пожаловаться в Инспекцию труда по номерам телефона, указанным на их сайте. Донести жалобу можно и в Государственную фискальную службу.
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