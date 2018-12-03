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Украинцев заставят платить штраф в 125 тыс грн за зарплату в конверте

Комментариев: 4
В 2019 году повысят штраф за нелегальную работу.
Украинцам поднимут штрафы за зарплату в конверте
Украинцам поднимут штрафы за зарплату в конверте
depositphotos.com

Штрафы за нелегальную работу и зарплату в конверте повысят уже в следующем году. Теперь, работодатель, который выплачивает зарплату “в тени“ должен будет заплатить более 125 тысяч гривен за каждого сотрудника. 

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Об этом сообщает Обозреватель.

Неоформленные сотрудники по закону не будут обязаны ничего выплачивать, но рискуют лишением возможности оформить кредит, заработать на пенсию и получить компенсацию при потере трудоспособности. 

“Фактически украинцы, которые соглашаются работать без договора, не только “воруют“ у государства, но и лишают себя возможности получить предусмотренные законом гарантии“, – отмечается в материале. 

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Пока что Трудовой кодекс в Украине все равно поддерживает сотрудника и предлагает, в случае отказа оформления, подписывать договор трудового порядка. Кстати, отказ за оформление также подлежит штрафу в 125 тыс грн. 

На отказ об оформлении можно пожаловаться в Инспекцию труда по номерам телефона, указанным на их сайте. Донести жалобу можно и в Государственную фискальную службу.

Насколько поднимут штрафы в 2019
Насколько поднимут штрафы в 2019
Обозреватель

Ранее сообщалось, к чему приведет борьба с налоговыми уклонистами после BEPS.

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Теги: зарплата, зарплата в конверте, заработная плата, Трудовой кодекс, государственная фискальная служба, штрафы за зарплату в конверте
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 15:27
Оценка:  0
гость
А депутатов за чемоданы с деньгами посадят? Бюджет 2019 кто-нибудь читал? Там полный мрак.
eduard_k    03.12.2018, 14:53
Оценка:  +1
eduard_k
Пусть наши ублюдочные судьи выучат законы по, которым они людей лишают законной работы и пенсии, а после этого наказывайте работодавца. Если у работодаца нету выбора, так как специалист хороший, а начальства отказывается принимать потому -что не которые не добросовестные медики за деньги подделывают
eduard_k    03.12.2018, 14:54
Оценка:  +1
eduard_k
медицинские документы, что тогда людям делать с голода помирать, от того , что продажные ублюдки продаются, а честные люди горбаться на кусок хлеба.
endorphinchik    03.12.2018, 14:47
Оценка:  +1
endorphinchik
Уроди. Не туди дивитесь!!!
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