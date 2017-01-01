Насколько подорожал рождественский холодец в Украине
Стоимость традиционного праздничного блюда повысилась на 30 гривен (17%).
Журналисты провели эксперимент, подсчитав стоимость холодца. Цена была определена в расчете на шесть человек.
Об этом сообщает ТСН.
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Для этого подсчитана стоимость свинины и говядины по 800 граммов, моркови и лука по 200 граммов. Учли также перец черный горошком, лавровый лист и соль.
За год свинина прибавила в цене почти 20%. Говядина подорожала на 3%, а морковь - на 7%. Лидером подорожания стал лук. За год цена на него выросла вдвое.
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