Насколько подорожал рождественский холодец в Украине

Стоимость традиционного праздничного блюда повысилась на 30 гривен (17%).

Журналисты провели эксперимент, подсчитав стоимость холодца. Цена была определена в расчете на шесть человек.

Об этом сообщает ТСН.

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Для этого подсчитана стоимость свинины и говядины по 800 граммов, моркови и лука по 200 граммов. Учли также перец черный горошком, лавровый лист и соль.

За год свинина прибавила в цене почти 20%. Говядина подорожала на 3%, а морковь - на 7%. Лидером подорожания стал лук. За год цена на него выросла вдвое.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит арендовать квартиру или коттедж на Новый год.