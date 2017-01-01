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Насколько подорожал рождественский холодец в Украине

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Стоимость традиционного праздничного блюда повысилась на 30 гривен (17%).
В Украине подорожало мясо
В Украине подорожало мясо
depositphotos.com

Журналисты провели эксперимент, подсчитав стоимость холодца. Цена была определена в расчете на шесть человек.

Об этом сообщает ТСН.

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Для этого подсчитана стоимость свинины и говядины по 800 граммов, моркови и лука по 200 граммов. Учли также перец черный горошком, лавровый лист и соль.

За год свинина прибавила в цене почти 20%. Говядина подорожала на 3%, а морковь - на 7%. Лидером подорожания стал лук. За год цена на него выросла вдвое.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит арендовать квартиру или коттедж на Новый год.

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Теги: новый год 2019, рождество 2019, холодец, студень
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