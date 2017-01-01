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Какой штраф грозит украинцу за срубленную елку

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Окончательная сумма зависит от причиненного ущерба.
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Новогодние деревья лучше покупать на специальных рынках
Getty Images

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В Украине за незаконную вырубку леса грозит административная и даже уголовная ответственность (с 1 января 2019 года). Штраф за незаконно срубленное дерево составляет от 250 до 2000 гривен. Если вырубка была осуществлена в заповеднике, сумма может возрасти до 8500 гривен.

Также с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Кодекс Украины, в соответствии с которым штраф составит 34 000 грн. При этом свободу нарушителя могут ограничить или вовсе лишить сроком от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине увеличились штрафы за незаконную вырубку леса.

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Теги: украина, вырубка леса, штраф за срубленную елку, штраф за вырубку елок, новый год 2019
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