Какой штраф грозит украинцу за срубленную елку

Окончательная сумма зависит от причиненного ущерба.

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В Украине за незаконную вырубку леса грозит административная и даже уголовная ответственность (с 1 января 2019 года). Штраф за незаконно срубленное дерево составляет от 250 до 2000 гривен. Если вырубка была осуществлена в заповеднике, сумма может возрасти до 8500 гривен.

Также с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Кодекс Украины, в соответствии с которым штраф составит 34 000 грн. При этом свободу нарушителя могут ограничить или вовсе лишить сроком от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине увеличились штрафы за незаконную вырубку леса.