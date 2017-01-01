Военное положение: Каких цен на бензин ждать к Новому году 2019 - инфографика

Эксперты считают, что стоимость бензина может уменьшиться.

Читай также: В Украине подешевело топливо на АЗС

В Украине к Новому году может подешеветь бензин, но при условии стабильности следующих факторов: работы рынка, украинской национальной валюты, стоимости нефтепродуктов на границе, котировок европейских границ и стоимости самой нефти. Однако есть риски из-за военного положения.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина - СМИ

“Мы находимся только на середине падения цен, они будут снижаться и дальше. Если нефть не пойдет в гору, а останется на нынешнем уровне, горючее может подешеветь еще на две гривни. Но при условии стабильной работы рынка, валюты“ – уверен Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Многое будет зависеть от гривни. Традиционно каждый год в декабре курс доллара растет из-за того, что Национальный банк начинает печатать гривню. Автозаправочные сети закупают нефтепродукты за доллары и евро. Каждый раз при закупке новых партий горючего им надо менять выручку от продаж в гривнях на валюту. Чем больше слабеет гривня, тем меньше за нее можно купить долларов и евро.

Читай также: Как в Украине изменились цены за последние 5 лет – инфографика

“Если национальная валюта не будет слабеть, то в декабре цены на топливо могут снизиться еще на 5-7%“, – уверен Вадим Бардась.

Сейчас есть большие риски панических настроений: из-за военного положения украинцы могут начать скупать валюту. Тогда гривня обвалится, а трейдерам каждую неделю нужно много валюты на закупку горючего. В таких условиях ни о каких снижениях речи уже не идет.

Ранее сообщалось о том, что стоимость проезда в Украине может повыситься.