Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков

Комментариев: 2
Китайцы продают чехлы для телефонов и футболки с изображениями людей, похожих на политиков.
На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков
© strana.ua
Фото 1/5
На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Стало известно, сколько заработали министры Украины в октябре

На AliExpress продают чехлы для iPhonес изображением похожего на Петра Порошенко человека. Акционная стоимость аксессуара 1,99 долларов или 56 гривен. Стандартная цена – 2,59 долларов.

Об этом сообщает Страна.

Читай также: Стало известно, сколько заработали борцы с коррупцией в Украине в октябре

Также китайцы продают куклы с прической Юлии Тимошенко. Кукла стоит $23.35 или 664 гривны.

На AliExpress еще продают футболки с изображениями, похожими на Ангелу Меркель, Владимира Путина, Дональда Трампа. Стоимость футболок – от 8,53 до 14,24 долларов.

Ранее сообщалось о том, что иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации.

Поделись:
Теги: AliExpress, аксессуары, политики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Gagarinn    04.12.2018, 15:16
Оценка:  0
Gagarinn
А я жду лапти с шильдыком адидас
гость  (аноним)  04.12.2018, 14:53
Оценка:  0
гость
Выразить решительный протест! Пэдро не в вышиватнике!
А футболка прикольная, там Вова верхом на медведе скачет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь