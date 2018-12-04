Китайцы продают чехлы для телефонов и футболки с изображениями людей, похожих на политиков.

На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков

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На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков

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На AliExpress продают чехлы для iPhonес изображением похожего на Петра Порошенко человека. Акционная стоимость аксессуара 1,99 долларов или 56 гривен. Стандартная цена – 2,59 долларов.

Об этом сообщает Страна.

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Также китайцы продают куклы с прической Юлии Тимошенко. Кукла стоит $23.35 или 664 гривны.

На AliExpress еще продают футболки с изображениями, похожими на Ангелу Меркель, Владимира Путина, Дональда Трампа. Стоимость футболок – от 8,53 до 14,24 долларов.

Ранее сообщалось о том, что иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации.