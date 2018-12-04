Почему украинцы не ходят на отечественные фильмы
Новые украинские фильмы не пользуются популярностью, хотя денежные субвенции на их съемки выделяются существенные. Почему так происходит – читайте далее.
Об этом сообщает Страна.
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Недавняя премьера фильма “Позывной Бандерас“ вызвала резонанс. Но причиной послужил не сам фильм, а его провал в прокате. Впрочем, у сценариста киноленты другое мнение - фильм провалился из-за отсутствия рекламы и из-за происков врагов, которые “пытаются скрыть“ кино от зрителя.
Правда, есть и другое мнение. В соцсетях огромное количество отзывов, которые иначе как халтурой с плохим сюжетом этот фильм не величают.
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Общий бюджет картины составил почти 40 млн грн, при этом половина из этой суммы - государственное финансирование. Но за три недели проката фильм сумел собрать лишь два миллиона.
И таких случаев на украинском кинорынке немало. К примеру, фильм “Донбасс“ режиссера Сергея Лозницы, который будет представлять Украину на кинопремии “Оскар“, имеет еще худшие показатели - общая смета фильма 70 млн грн из которых почти 17 млн грн - это государственная поддержка. А вот кассовый сбор составляет 1,5 млн грн.
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На сегодняшний день на широкие экраны за 2018 год вышло более 10 украинских киноработ, которые снимались в том числе и за госсредства. Журналисты на основе данных кинематографических веб-сайтов составила сравнительную таблицу - суммы государственного финансирования и сбора в прокате.
Исходя из статистических данных, большая часть фильмов, вышедшая в 2018 году не смогла покрыть хотя бы часть бюджетного финансирования. При этом, как видно, с большим отрывом по кассовым сборам лидируют две комедии “Украденная принцесса“ и “Сумасшедшая свадьба“.
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К причинам непопулярности украинского кино стоит отнести и коммерческую составляющую - шанс поживиться на госсредства никто старается не упустить, поэтому порой и забывают для чего вообще снимается кино. Режиссер Владимир Онищенко объясняет это на примере работы продюсера.
“Зарубежный продюсер, вкладывая свои деньги в работу сразу задумывается над тем, как он сможет эти деньги вернуть впоследствии, а наши действуют по другому плану: завысив сметную стоимость производства, они сразу берут себе 10% от госфинансирования, а потом - трава не расти! Эти 10% законом не запрещены, но объясняют тот факт, почему большая часть бюджетных денег идет именно в частные, а не государственные кинокомпании“ - рассказывает Онищенко.
Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожал рождественский холодец.
Полная версия правил
Я скажу больше, это беда не только украинского кинематографа, но и иностранного тоже,
Ага, всем не предъявившим корешок от билета на кино увеличить тариф на коммуналку! А призывного возраста забирать на ато!
Пойдут как миленькие, даже в очередь на просмотр запишутся!