Почему украинцы не ходят на отечественные фильмы

В Украине на съемку отечественного кино ежегодно выделяют все больше денег.

Новые украинские фильмы не пользуются популярностью, хотя денежные субвенции на их съемки выделяются существенные. Почему так происходит – читайте далее.

Об этом сообщает Страна.

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Недавняя премьера фильма “Позывной Бандерас“ вызвала резонанс. Но причиной послужил не сам фильм, а его провал в прокате. Впрочем, у сценариста киноленты другое мнение - фильм провалился из-за отсутствия рекламы и из-за происков врагов, которые “пытаются скрыть“ кино от зрителя.

Правда, есть и другое мнение. В соцсетях огромное количество отзывов, которые иначе как халтурой с плохим сюжетом этот фильм не величают.

Комментарий №1 Скриншот

Комментарий №2 Скриншот

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Общий бюджет картины составил почти 40 млн грн, при этом половина из этой суммы - государственное финансирование. Но за три недели проката фильм сумел собрать лишь два миллиона.

И таких случаев на украинском кинорынке немало. К примеру, фильм “Донбасс“ режиссера Сергея Лозницы, который будет представлять Украину на кинопремии “Оскар“, имеет еще худшие показатели - общая смета фильма 70 млн грн из которых почти 17 млн грн - это государственная поддержка. А вот кассовый сбор составляет 1,5 млн грн.

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На сегодняшний день на широкие экраны за 2018 год вышло более 10 украинских киноработ, которые снимались в том числе и за госсредства. Журналисты на основе данных кинематографических веб-сайтов составила сравнительную таблицу - суммы государственного финансирования и сбора в прокате.

Украинские фильмы, вышедшие в 2018 году Скриншот

Исходя из статистических данных, большая часть фильмов, вышедшая в 2018 году не смогла покрыть хотя бы часть бюджетного финансирования. При этом, как видно, с большим отрывом по кассовым сборам лидируют две комедии “Украденная принцесса“ и “Сумасшедшая свадьба“.

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К причинам непопулярности украинского кино стоит отнести и коммерческую составляющую - шанс поживиться на госсредства никто старается не упустить, поэтому порой и забывают для чего вообще снимается кино. Режиссер Владимир Онищенко объясняет это на примере работы продюсера.

“Зарубежный продюсер, вкладывая свои деньги в работу сразу задумывается над тем, как он сможет эти деньги вернуть впоследствии, а наши действуют по другому плану: завысив сметную стоимость производства, они сразу берут себе 10% от госфинансирования, а потом - трава не расти! Эти 10% законом не запрещены, но объясняют тот факт, почему большая часть бюджетных денег идет именно в частные, а не государственные кинокомпании“ - рассказывает Онищенко.

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