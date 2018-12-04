Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почему украинцы не ходят на отечественные фильмы

Комментариев: 4
В Украине на съемку отечественного кино ежегодно выделяют все больше денег.
Фильм "Донбасс" провалился в прокате
Фильм "Донбасс" провалился в прокате
Скриншот

Новые украинские фильмы не пользуются популярностью, хотя денежные субвенции на их съемки выделяются существенные. Почему так происходит – читайте далее.

Об этом сообщает Страна.

Читай также: Депутаты одобрили налоговые льготы для украинского кино

Недавняя премьера фильма “Позывной Бандерас“ вызвала резонанс. Но причиной послужил не сам фильм, а его провал в прокате. Впрочем, у сценариста киноленты другое мнение - фильм провалился из-за отсутствия рекламы и из-за происков врагов, которые “пытаются скрыть“ кино от зрителя.

Правда, есть и другое мнение. В соцсетях огромное количество отзывов, которые иначе как халтурой с плохим сюжетом этот фильм не величают.

Комментарий №1
Комментарий №1
Скриншот

Комментарий №2
Комментарий №2
Скриншот

Читай также: На AliExpress продают аксессуары с изображениями политиков

Общий бюджет картины составил почти 40 млн грн, при этом половина из этой суммы - государственное финансирование. Но за три недели проката фильм сумел собрать лишь два миллиона.

И таких случаев на украинском кинорынке немало. К примеру, фильм “Донбасс“ режиссера Сергея Лозницы, который будет представлять Украину на кинопремии “Оскар“, имеет еще худшие показатели - общая смета фильма 70 млн грн из которых почти 17 млн грн - это государственная поддержка. А вот кассовый сбор составляет 1,5 млн грн.

Читай также: Военное положение: Каких цен на бензин ждать к Новому году 2019 - инфографика

На сегодняшний день на широкие экраны за 2018 год вышло более 10 украинских киноработ, которые снимались в том числе и за госсредства. Журналисты на основе данных кинематографических веб-сайтов составила сравнительную таблицу - суммы государственного финансирования и сбора в прокате. 

Украинские фильмы, вышедшие в 2018 году
Украинские фильмы, вышедшие в 2018 году
Скриншот

Исходя из статистических данных, большая часть фильмов, вышедшая в 2018 году не смогла покрыть хотя бы часть бюджетного финансирования.  При этом, как видно, с большим отрывом по кассовым сборам лидируют две комедии “Украденная принцесса“ и “Сумасшедшая свадьба“.

Читай также: Сколько стоят самые дешевые заграничные туры для украинцев – инфографика

К причинам непопулярности украинского кино стоит отнести и коммерческую составляющую - шанс поживиться на госсредства никто старается не упустить, поэтому порой и забывают для чего вообще снимается кино. Режиссер Владимир Онищенко объясняет это на примере работы продюсера.

“Зарубежный продюсер, вкладывая свои деньги в работу сразу задумывается над тем, как он сможет эти деньги вернуть впоследствии, а наши действуют по другому плану: завысив сметную стоимость производства, они сразу берут себе 10% от госфинансирования, а потом - трава не расти! Эти 10% законом не запрещены, но объясняют тот факт, почему большая часть бюджетных денег идет именно в частные, а не государственные кинокомпании“ - рассказывает Онищенко. 

Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожал рождественский холодец.

Поделись:
Теги: украина, украинское кино, кассовый провал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР2018    04.12.2018, 16:32
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
та щас кажется что во всём мире кризис жанра... даже в голливуде - фуфлыжные ремейки снимают...
atos    04.12.2018, 16:22
Оценка:  +2
atos
Я отвечу коротко и по существу, потому, что снимать и сниматься некому, снимают всякую дешёвую уйню))
Я скажу больше, это беда не только украинского кинематографа, но и иностранного тоже,
гость  (аноним)  04.12.2018, 15:38
Оценка:  0
гость
Уже и российские фильмы все запретили... И не идут сцуко! Наверное псевдопатриотизм не котируется.
Ага, всем не предъявившим корешок от билета на кино увеличить тариф на коммуналку! А призывного возраста забирать на ато!
Пойдут как миленькие, даже в очередь на просмотр запишутся!
lusyika    04.12.2018, 16:11
Оценка:  -1
lusyika
Це в ху!лостані може і "прокатіт", тож облиш своі мрії, ТРОЛЮ !!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь