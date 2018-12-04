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Доллар по 32: Сколько будет стоить валюта в Украине на Новый год

Комментариев: 2
Основной риск для гривны – возобновление активных боевых действий, в условиях которых гривна может преодолеть отметку 30–32 грн. за доллар.
Средний курс продажи наличного евро в декабре может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн. за евро
Средний курс продажи наличного евро в декабре может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн. за евро
bigmir.net

Курс гривны в декабре будет колебаться в диапазоне 28–29 грн. за доллар. Панические настроения населения после введения военного положения пойдут на спад, и это уменьшит спекулятивное давление на гривну. Однако рынок останется в напряжении, что отразится на разнице между наличным и безналичным курсом валюты.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на ГК FOREX CLUB.

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Поддержку гривне окажет жесткая политика, а также готовность НБУ выкупать излишки и осуществлять интервенции для снижения спекулятивного давления. Сдерживать негативное влияние будут кредиты от МВФ в 2 млрд. долларов и ЕС в 500 млн. евро. Эти средства будут направлены в резервы и станут "подушкой безопасности" для погашения задолженности по внешним обязательствам. Спровоцировать давление на гривну может свободная ликвидность, которая окажется на рынке в случае активных выплат из бюджета (возмещение НДС, проектные и начисления).

Важным аспектом является экономическая активность в Азовском море. Блокирование всего транспортного потока в регионе приведет к масштабным экономическим потерям, и расходам, связанным с переориентацией потоков и сменой логистики. Если экспортеры начнут терять свои позиции, нехватка предложения валюты отразится девальвацией гривны.

Военное положение в текущем формате не повлияет на гривну в долгосрочной перспективе. Но, если оно будет продолжено и примет более жесткие формы, тем более в случае активной фазы боевых действий, гривна будет падать. Так же есть опасения относительно сокращения денежных перечислений украинцев из России, ухудшения логистики и блокирования поставок в Россию через третьи страны, – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB

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Глобальные риски, связанные с торговой войной между США и Китаем, снизились после переговоров между лидерами стран на саммите G20. Дополнительные американские пошлины на товары из Китая с января 2019 года вводится не будут, а значит – рынки получат возможность восстановить деловую активность и торговлю. Это спровоцирует рост цен на зерновые и продукцию металлургии, что станет поддержкой для гривны. На этом фоне экономический спад в Европе не отразится существенно на Украине.

Ранее сообщалось о том, каких цен на бензин ждать к Новому году.

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Теги: курс доллара, курс евро, украина, валюта декабрь, курс валют 2019
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Комментариев (3)
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atos    04.12.2018, 16:07
Оценка:  -3
atos
Наконец-то)))
atos    04.12.2018, 16:09
Оценка:  -3
atos
Вот оно какое экономическое возрождение страны.))))
AloneInNight    04.12.2018, 17:05
Оценка:  +1
AloneInNight
А россия пойдет в наступление, вглубь Украины?
Или ты в буквах не силен, прочитать написанное?
Не осилил текст, где пишут в каком случае так курс может измениться?
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