Доллар по 32: Сколько будет стоить валюта в Украине на Новый год

Основной риск для гривны – возобновление активных боевых действий, в условиях которых гривна может преодолеть отметку 30–32 грн. за доллар.

Средний курс продажи наличного евро в декабре может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн. за евро bigmir.net

Курс гривны в декабре будет колебаться в диапазоне 28–29 грн. за доллар. Панические настроения населения после введения военного положения пойдут на спад, и это уменьшит спекулятивное давление на гривну. Однако рынок останется в напряжении, что отразится на разнице между наличным и безналичным курсом валюты.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на ГК FOREX CLUB.

Читай также: Что будет с долларом при введении военного положения

Поддержку гривне окажет жесткая политика, а также готовность НБУ выкупать излишки и осуществлять интервенции для снижения спекулятивного давления. Сдерживать негативное влияние будут кредиты от МВФ в 2 млрд. долларов и ЕС в 500 млн. евро. Эти средства будут направлены в резервы и станут "подушкой безопасности" для погашения задолженности по внешним обязательствам. Спровоцировать давление на гривну может свободная ликвидность, которая окажется на рынке в случае активных выплат из бюджета (возмещение НДС, проектные и начисления).

Важным аспектом является экономическая активность в Азовском море. Блокирование всего транспортного потока в регионе приведет к масштабным экономическим потерям, и расходам, связанным с переориентацией потоков и сменой логистики. Если экспортеры начнут терять свои позиции, нехватка предложения валюты отразится девальвацией гривны.

Военное положение в текущем формате не повлияет на гривну в долгосрочной перспективе. Но, если оно будет продолжено и примет более жесткие формы, тем более в случае активной фазы боевых действий, гривна будет падать. Так же есть опасения относительно сокращения денежных перечислений украинцев из России, ухудшения логистики и блокирования поставок в Россию через третьи страны, – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB

Читай также: Госбюджет-2019: Как изменятся зарплаты и курс доллара в следующем году

Глобальные риски, связанные с торговой войной между США и Китаем, снизились после переговоров между лидерами стран на саммите G20. Дополнительные американские пошлины на товары из Китая с января 2019 года вводится не будут, а значит – рынки получат возможность восстановить деловую активность и торговлю. Это спровоцирует рост цен на зерновые и продукцию металлургии, что станет поддержкой для гривны. На этом фоне экономический спад в Европе не отразится существенно на Украине.

Ранее сообщалось о том, каких цен на бензин ждать к Новому году.