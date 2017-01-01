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Как выбрать качественную красную икру на Новый год

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Журналисты bigmir.net выяснили, как выбрать качественный продукт и не наткнуться на "просрочку".
Как отличить настоящую икру от подделки
Как отличить настоящую икру от подделки
depositphotos.com

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Украинский новогодний стол трудно представить без традиционного деликатеса – красной икры. Несмотря на подорожание и внушительные ценники, данный продукт в предпраздничные дни пользуется огромной популярностью. В связи с этим недобросовестные продавцы пытаются заработать, подставляя “просрочку“. Как не попасться на уловки мошенников – читайте далее.

Об этом сообщает bigmir.net.

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Красная икра, продаваемая в супермаркетах и на рынках, может быть недозревшей, перезревшей или просроченная. В первых случаях оболочка икринок жесткая, на вкус икра горчит. Идеальный по качеству продукт должен слегка лопаться и таять во рту.

Красную икру продают на развес и консервированную. В первом случае покупатель сразу может оценить продукт по внешнему виду и запаху. Приобретая икру в банках следует ориентироваться на проверенных производителей.

Как продавцы обманывают покупателей?

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Для того, чтобы реализовать просроченный продукт, недобросовестные продавцы используют раствор марганца (для дезинфекции), подсолнечное масло (для блеска) и аскорбированная кислота (убирает горечь).

Второй метод используется для обвешивания. В икру добавляют полифосфаты, которые позволяют увеличить вес продукта почти вдвое. Они негативно влияют на организм  человека, могут вызвать аллергию и даже рак. 

Ранее сообщалось о том, что в Британии стали продавать елочные игрушки с алкоголем внутри.

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Теги: как выбрать красную икру, как выбрать качественную красную икру, красная икра цена
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