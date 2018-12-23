Чем торговать на Новый год 2019
Журналисты bigmir.net собрали ТОП-5 товаров, которые точно будут пользоваться спросом в предпраздничной суматохе.
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Новогодние праздники – удачный момент для торговли. Продавать можно все – и товары, и услуги. Какие именно – читайте далее.
Об этом сообщает bigmir.net.
ТОП-5 идей для торговли на Новый год:
- Настоящие и искуственные елки и украшения для них – накрутка на гирлянды и шары может достигать 100%.
- Изготовление, продажа и сдача напрокат новогодних костюмов.
- Сувениры, детские игрушки, символика Нового года, искуственный снег.
- Салюты, фейерверки, петарды, небесные фонарики и бенгальские огни.
- Сладости и горячие напитки на улице.
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Также в праздничные дни особенно востребованы услуги помощников (нянь, поваров, специалистов клининга), таксистов, аниматоров.
Дополнительный оригинальный вариант для подработки – создание подарочных наборов из сладостей, украшений для елки, мыла ручной работы. Таки наборы можно продавать через интернет.
Ранее сообщалось о самых популярных подарках среди украинцев.
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