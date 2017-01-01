Украина VS Турция: Где дешевле мясо, овощи и хлеб

В Стамбуле многие продукты питания стоят дешевле, чем в Киеве.

Журналисты провели эксперимент, сравнив цены на продукты питания в Украине и Турции. Например, килограмм мандарин в Киеве стоит около 30 гривен, а в Стамбуле - 15.

Об этом сообщает Сегодня.

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Лютфи Байрак держит семейную торговую лавку. В Стамбуле, в отличие от Украины, не очень распространены супермаркеты, зато небольшие магазинчики – едва ли не на каждом шагу. Лютфи рассказывает, почем продает овощи: картофель – на наши деньги – стоит 122 грн за кило, зеленый перец – 30 грн, помидор – от 20 грн.

Украинки продают соленья домашнего приготовления Getty Images

Десяток упакованных яиц в Стамбуле обойдется в 75 гривен. А вот поштучно – как и в Украине, 25 грн. Джулианна объясняет: такая разница возникает из-за того, что яйца в розницу – это прямые поставки.

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Хлеб в Стамбуле дешевле, чем в Киеве – цена на продукт регулируется государством. Что-то похожее на наш батон стоит 8 гривен.

Похожая ситуация и с мясом. Правда, свинины в местных магазинах не найти из-за религиозных убеждений последователей ислама. Однако куриное филе стоит ли не вдвое дешевле, чем в Украине, – около 70 грн. Говядина же стартует в цене от 220 грн за килограмм.

Ранее сообщалось о том, как питаются украинцы на 3 тысячи гривен в месяц.