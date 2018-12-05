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Избиения и драки: На что имеют право охранники в супермаркетах

Комментариев: 3
После введения запрета на продажу алкоголя после 23:00 количество драк уменьшилось .
Некоторые охранники могут превышать полномочия
Некоторые охранники могут превышать полномочия
depositphotos.com

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Как правильно действовать в случае возникновения конфликта в супермаркете и какими реальными правами обладают их охранники рассказал заместитель генерального директора охранного холдинга Шериф по вопросам развития бизнеса Роман Павлюк.

Об этом сообщает UBR.

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“Охранники по закону имеют право применять физическое воздействие, если иные способы и уговоры не помогли избежать конфликтной ситуации, если их провоцируют. В любом случае, нужно постараться вести себя адекватно всем сторонам. Можно снимать себя на камеру во время конфликта, попросить удостоверение у сотрудника охранной фирмы. Но нужно учитывать, что по закону он не обязан его показывать. Тем не менее, если охранники превысят свои полномочия, можно будет доказать свою правоту в суде“, - рассказал Роман Павлюк.

Ранее сообщалось о том, как в Украине борются с должниками.

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Теги: украина, супермаркет, охрана, конфликт в супермаркете, избила охрана супермаркета
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 13:56
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гость
Мазурок, светлая ему память, правильно общался с этим говном.
гость  (аноним)  05.12.2018, 13:25
Оценка:  +2
гость
Вы можете пиздeть охранников а они могут доказывать свою правоту в суде
apollon    05.12.2018, 13:21
Оценка:  +4
apollon
закон обеспечил маркеты возможностью нанимать себе титушек которые могут делать что захотят а потом ходи посудам доказывай что они были не правы!
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