Избиения и драки: На что имеют право охранники в супермаркетах

После введения запрета на продажу алкоголя после 23:00 количество драк уменьшилось .

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Как правильно действовать в случае возникновения конфликта в супермаркете и какими реальными правами обладают их охранники рассказал заместитель генерального директора охранного холдинга Шериф по вопросам развития бизнеса Роман Павлюк.

Об этом сообщает UBR.

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“Охранники по закону имеют право применять физическое воздействие, если иные способы и уговоры не помогли избежать конфликтной ситуации, если их провоцируют. В любом случае, нужно постараться вести себя адекватно всем сторонам. Можно снимать себя на камеру во время конфликта, попросить удостоверение у сотрудника охранной фирмы. Но нужно учитывать, что по закону он не обязан его показывать. Тем не менее, если охранники превысят свои полномочия, можно будет доказать свою правоту в суде“, - рассказал Роман Павлюк.

Ранее сообщалось о том, как в Украине борются с должниками.