Избиения и драки: На что имеют право охранники в супермаркетах
Читай также: Военное положение: Какие права украинцев могут ограничить
Как правильно действовать в случае возникновения конфликта в супермаркете и какими реальными правами обладают их охранники рассказал заместитель генерального директора охранного холдинга Шериф по вопросам развития бизнеса Роман Павлюк.
Об этом сообщает UBR.
Читай также: Протесты “желтых жилетов“: Сколько заплатят за ущерб Триумфальной арки
“Охранники по закону имеют право применять физическое воздействие, если иные способы и уговоры не помогли избежать конфликтной ситуации, если их провоцируют. В любом случае, нужно постараться вести себя адекватно всем сторонам. Можно снимать себя на камеру во время конфликта, попросить удостоверение у сотрудника охранной фирмы. Но нужно учитывать, что по закону он не обязан его показывать. Тем не менее, если охранники превысят свои полномочия, можно будет доказать свою правоту в суде“, - рассказал Роман Павлюк.
Ранее сообщалось о том, как в Украине борются с должниками.
Полная версия правил