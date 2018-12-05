Как изымают имущество с неплательщиков алиментов

Даже при отсутствии владельца, полиция имеет право изъять авто или другую собственность за неуплату алиментов.

По закону после постановления суда о взыске средств за неуплату по алиментам, даже при отсутствии владельца, власти имеют полное право продать его имущество и вернуть деньги матери.

Об этом сообщают Факты.

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Например, в Винницкой области на учете состоит 2000 мужчин, которые не выплачивают алименты матери. Среди них Сергей, который не выплачивал алименты своему сыну семь лет.

Сергей не выходит на связь даже в социальных сетях, а также не находится дома. Его бывшая жена Ольга говорит, что сейчас он находится в зоне боевых действий.

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В полиции говорят, что после постановления суда они могут изъять его авто. После оценочной экспертизы его выставят на аукцион, а деньги с продажи пойдут Ольге и ее сыну.

Если в итоге денег от продажи не хватит на погашение задолженности, то на продажу выставят и гараж Сергея.

Ранее сообщалось, что должников по алиментам будут трудоустраивать, чтобы было, чем платить.