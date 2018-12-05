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Как изымают имущество с неплательщиков алиментов

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Даже при отсутствии владельца, полиция имеет право изъять авто или другую собственность за неуплату алиментов.
Как неплательщиков алиментов заставляют платить долги
Как неплательщиков алиментов заставляют платить долги
depositphotos.com

По закону после постановления суда о взыске средств за неуплату по алиментам, даже при отсутствии владельца, власти имеют полное право продать его имущество и вернуть деньги матери.

Об этом сообщают Факты. 

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Например, в Винницкой области на учете состоит 2000 мужчин, которые не выплачивают алименты матери. Среди них Сергей, который не выплачивал алименты своему сыну семь лет.

Сергей не выходит на связь даже в социальных сетях, а также не находится дома. Его бывшая жена Ольга говорит, что сейчас он находится в зоне боевых действий. 

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В полиции говорят, что после постановления суда они могут изъять его авто. После оценочной экспертизы его выставят на аукцион, а деньги с продажи пойдут Ольге и ее сыну.

Если в итоге денег от продажи не хватит на погашение задолженности, то на продажу выставят и гараж Сергея.

Ранее сообщалось, что должников по алиментам будут трудоустраивать, чтобы было, чем платить.

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Теги: алименты, неплательщики, должники, долг по алиментам, взыскание задолженности
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гость  (аноним)  05.12.2018, 14:03
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