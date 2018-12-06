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Суд обязал облгазы бесплатно устанавливать счетчики украинцам

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Верховный суд Украины выдал постановление об установке газовых счетчиков облгазами.
Верховный суд обязал облгазы бесплатно устанавливать газовые счетчики для населения
Верховный суд обязал облгазы бесплатно устанавливать газовые счетчики для населения
depositphotos.com

В постановлении Верховного суда Украины от 7 ноября 2018 года говорится, что частные украинские дома должны быть оборудованы газовыми счетчиками за счет облгазов, передает редакция Bigmit)Net со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook. 

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Такое решение было принято после рассмотрения дела физических лиц против ПАО “Криворожгаз“ о признании права на обеспечение и установление потребителям газовых счетчиков за счет облгаза, так как стоимость установки уже заложена в тарифе.

“Обязанность установить населению индивидуальные приборы учета природного газа, позволяющие определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем, возложена на газораспределительные организации. Такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных приборов учета и работ по их установке, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа“, - сказано в сообщении. 

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В решении указано, что Криворожгаз обязан предоставлять оплаченные истцами услуги, включительно установку счетчиков газа для граждан, которые проживают в квартирах и используют газ для приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли новое месторождение газа. Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб м. На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.

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Теги: газ для населения, газовые счетчики, тарифы на газ, Верховный суд Украины, облгаз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.12.2018, 13:13
Оценка:  -1
гость
Уже электронный постaвили. Мотaет тaк,что приготовить утром кофе - почти половинa кубa. Плaтить приходится мaло,но это потому,что вся готовкa и свoдится к утреннему кофе.
гость  (аноним)  06.12.2018, 13:05
Оценка:  0
гость
А что со счетчиками в квартирах? На зачем мне счетчик на входе многоэтажки? Сейчас индивидуальные счетчики ставят всякие прокладки, контролируемые " руководителями " горгазов, цены бешеные: проекты,сертификаты невероятная себестоимость, оспорить ничего невозможно! Когда закончится эта дуриловка?
Военпол в Крыму  (аноним)  06.12.2018, 12:56
Оценка:  -2
Военпол в Крыму
Конечно-конечно, вод только САМИ счетчики надо покупать у них ВТРИДОРОГА.Иначе всякие там сертификаты соответствия на купленный самостоятельно счетчик заколебешься предоставлять!
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