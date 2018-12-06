Суд обязал облгазы бесплатно устанавливать счетчики украинцам

Верховный суд Украины выдал постановление об установке газовых счетчиков облгазами.

В постановлении Верховного суда Украины от 7 ноября 2018 года говорится, что частные украинские дома должны быть оборудованы газовыми счетчиками за счет облгазов, передает редакция Bigmit)Net со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Читай также: Запасы газа ниже прошлогодних - Минэнергоугля

Такое решение было принято после рассмотрения дела физических лиц против ПАО “Криворожгаз“ о признании права на обеспечение и установление потребителям газовых счетчиков за счет облгаза, так как стоимость установки уже заложена в тарифе.

“Обязанность установить населению индивидуальные приборы учета природного газа, позволяющие определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем, возложена на газораспределительные организации. Такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных приборов учета и работ по их установке, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа“, - сказано в сообщении.

Читай также: Как защититься от надбавок за газ во время отсутствия горячей воды

В решении указано, что Криворожгаз обязан предоставлять оплаченные истцами услуги, включительно установку счетчиков газа для граждан, которые проживают в квартирах и используют газ для приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли новое месторождение газа. Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб м. На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.