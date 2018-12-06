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ВР меняет правила указания срока годности на продуктах: Что поменяется

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Маркировать продукты будут по-новому, а за несоблюдение закона оштрафуют.
В Украине изменят правила маркировки товаров
В Украине изменят правила маркировки товаров
depositphotos.com

Законопроект №8450 приняли народные депутаты 231 голосом. Закон о правилах маркировки продуктов разрешит не указывать на некоторых товарах даты срока годности, а на других обозначат минимальный термин срока, а не максимальный. 

Об этом сообщает Обозреватель. 

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Вещества и добавки, вызывающие аллергию

Теперь на этикетках появится информация, которая защитит покупателя от вредных веществ и добавок, которые вызывают аллергию. А если продукт содержит небольшое количество ГМО, то оно может быть не указано.

Ненужное описание товара 

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Закон запретит в этикетках указывать информацию, которая несет в себе «художественные» характеристики. Например, “целебный чай“ станет просто “чай“, а йогурты прекратят “нормализировать пищеварение“ на этикетке. Теперь за лишние слова будут штрафовать.

Минимальный срок годности 

Изменение будет касаться всех товаров, кроме тех, что быстро портятся, на них по-прежнему будет значиться “использовать до“.  Благодаря закону, теперь нельзя узнать, какая дата максимальная, но он позволит не употреблять продукт, который уже изменил свои характеристики. 

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Количество разморозок

Теперь на рыбе и мясе должны указывать количество заморозок и разморозок, которые негативно влияют на изменение вкусовых характеристик товара.

Маркировать будут по-разному для разных сроков хранения. Например, если продукт может храниться до трех месяцев, то на нем укажут только месяц и день (без года). Срок хранения от 3 до 18 месяцев будет обозначен месяцем и годом. И только год будет указан на продуктах, которые хранятся от 18 месяцев. 

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Новый закон разрешает не указывать срок годности на свежих овощах и фруктах, слабоалкоголках от 10 процентов и на алкоголе (вино, ликеры и т.д.), на соли, сахаре, уксусе и хлебобулочных и кондитерских изделиях.

Штрафы за несоблюдение законов будут составлять от 20,8 тыс грн до 125 тыс грн. Они будут накладываться на производителей и не коснутся супермаркетов.

Ранее сообщалось, как проверить качество масла и отличить его от спреда.

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Теги: срок годности, закон о маркировке товаров, срок хранения, Верховна Рада
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.12.2018, 13:18
Оценка:  +1
гость
Приходится затирать срок годности или перебивать этикетку, теперь это в прошлом... Да здравствует ГАДНОСТЬ!
А насчет заманухи - рекламных восхвалений в названии - убрать, я за -100%
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