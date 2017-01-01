Отдых на море: Как съездить в Стамбул за 5 тыс грн

На чем можно сэкономить в путешествии, чтобы потратить всего 5 тыс грн в Турции.

Как отдохнуть в Стамбуле за 5 тыс грн depositphotos.com

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Возможно ли провести выходные в Стамбуле за 5 тыс грн, проверяли Сегодня. Например, для того, чтобы не тратить 2100 грн на билет за перелет, можно поехать автобусом. Тогда дорога обойдется всего в 1300 грн в одну сторону.

Самый дешевый вариант жилья будет стоить 200 гривен за день.

Сколько придется потратить на проезд и проживание в Турции Сегодня

Можно найти украинцев для экскурсии по городу. Например, проживающая в Стамбуле, украинка Оксана часто проводит туры по старинному городу.

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В качестве развлечения можно проехаться на историческом трамвае, который недавно отреставрировали.

“Проезд на этом трамвае - 3,5 турецкие лиры. На наши деньги - это где-то 16 гривен. Он пользуется популярностью среди туристов. Но турки также ездят на нем“, - рассказывает Оксана.

Во время путешествия в Стамбул нужно попробовать жаренные каштаны, которые продаются практически везде и стоят 10 лир за 100 грамм (чуть больше, чем 50 грн).

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Поесть можно и в ресторанах. Самые популярные тут морепродукты, которые перед приготовлением демонстрируют клиенту, чтобы тот удостоверился, что они свежие. За одну порцию, состоящую из 3 рыб, нужно будет заплатить 50 лир (около 270 грн). При любом заказе и сумме турки предлагают горячий чай.

Другая украинка Джулианна проводит экскурсии на Босфор. Она советует пользоваться не туристическим катером, а пассажирским. Он также следует по 15 минут в обе стороны, но стоит гораздо дешевле.

Еще одна популярная “бюджетная“ еда – бублики.

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“Турки очень их любят. Поэтому покупают. У нас есть место, где выпекают бублики. Их сюда привозят каждый день. Они свежие“, - рассказывает продавец Хасан.

Так, большее количество из 5 тыс грн придется потратить на проезд, а за остальные деньги вполне реально неплохо отдохнуть в Стамбуле.

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