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С пенсионеров будут снимать отпечатки пальцев и выдавать новые "книжки"

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Власти усилят контроль за получателями пенсий и наложат санкции на руководителей компаний-неплательщиков ЕСВ.
В Украине введут новые правила по выплатам пенсий
В Украине введут новые правила по выплатам пенсий
depositphotos.com

С 1 января 2019 года надбавку в пенсии получат военные пенсионеры. А с апреля следующего года власти планируют ввести автоматическую индексацию всех пенсий в зависимости от инфляции и роста средних зарплат. 

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Также планируется передача права контроля за своевременную и полную выплату ЕСВ Пенсионному фонду.

Об этом сообщает Сегодня.

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, что на пенсии для военных пенсионеров стране потребуется 8 млрд грн на следующий год. После окончательных подсчетов Госстатистики в апреле повысят пенсию и трудовым пенсионерам. По предварительным расчетам военные пенсионеры получат на 1225 грн больше, а гражданские на 250 грн. 

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“Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос на 25%, то в расчет берется 12,5%. В сумме 18,5%“, - оценил повышение министр.

Чтобы обеспечить все надбавки, был утвержден законопроект, который предполагает увеличение сбора ЕСВ в Пенсионный фонд, а также контроль над получателями.

Кабмин предлагает отдать контроль по стяжению ЕСВ у ГФС в Пенсионный фонд. Кроме этого, теперь Пенсионный фонд будет вправе вводить санкции против неплательщиков ЕСВ, например, лишать права вождения автомобиля, выезда за границу, разрешения на ношения оружия или охоту. 

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Также фонд сможет штрафовать за задержку выплат ЕСВ на 20% от не выплаченной суммы. Долги перед Пенсионным фондом сейчас составляют 12 млрд гривен.

Со стороны пенсионеров теперь потребуется переоформление удостоверения с фотографией, которая должна быть сделана там, где выдают документ, чтобы не вклеили чужое фото, и предоставить отпечатки пальцев двух рук.

Каждые полгода пенсионеру нужно будет появиться в отделении ПФ или банке, который переводит пенсию, и лично заполнять регистрационную карту. Такое нововведение нужно, чтобы остранить людей, которые получают пенсии за умерших, или зарегистрированы в Украине, но проживают на неподконтрольных территориях. 

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Чтобы получить деньги на руки, нужно проживать по месту регистрации, иначе деньги можно получить только на карту.

Некоторые эксперты не согласны с новыми правилами.

“У нас не так много получают пенсии по доверенности, и если обеспечить ПФ доступ к реестру умерших, то проблема легко решается. Так же касается и тех, кто периодически пересекает границу с оккупированными территориями“, - говорит юрист Владимир Столетний. 

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Но новые правила на счет санкций руководителей компаний-неплательщиков ЕСВ эксперты поддерживают.

“Нужны жесткие меры по отбеливанию зарплат. По данным МЭРТ, после повышения минзарплаты 2017 года до 3200 грн только в Киеве количество директоров, получают минимум, за два года удвоилось до 84 тыс человек. ДФС должен усилить проверки таких фирм, это даст гораздо больший результат“, - считает Александр Охрименко, президент Укрналитцентра.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики планирует снять ограничения на максимальный размер пенсии.

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Теги: пенсионный фонд, пенсии 2019, выплата пенсий, минсоцполитики, Андрей Рева, ЕСВ
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    10.12.2018, 14:33
Оценка:  0
Духовный_скреп
С прекращением выплат пенсий неподконтрольным территориям согласен(Путена звали-пусть он и платит).Но затевать волокиту с фотографиями,отпечатками и прочей бюрократической хренью-это полный бред.
Сергей    10.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
Сергей
Создание видимости работы ПФ и добавление времени проведенного в очередях. Это как инвалиду без конечности каждый год доказывать что у него она не выросла.
AntiOlgino    10.12.2018, 14:06
Оценка:  0
AntiOlgino
И фото с рублями Бигмир втулил ... над донецкими и луганскими издевается?
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