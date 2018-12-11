Сколько задолжали работникам в Украине по областям – Инфографика

Сколько платят в разных областях Украины и кому задерживают выплаты.

Какую зарплату платят в областях Украины и сколько выплат задолжали depositphotos.com

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В целом в Украине средняя заработная плата составляет 9 218 гривен на 1 ноября 2018 года. Долги по не выплаченной зарплате составляют 2 млрд 883 тыс гривен. Большую половину из них, а именно 1 млрд 695 млн грн, не выплатили экономически активные предприятия.

Слово и дело по данным Госстата подсчитали и проанализировали зарплату и задолженность по ее выплате в разных областях Украины.

Средняя зарплата и невыплаты по отдельным областям Украины Слово і Діло

Лидером по самой большой средней заработной плате остается Киев. Тут получают 13 тыс 850 гривен. Задолженность при этом составляет 171 млн гривен, из них 125 млн не выплачено предприятиями.

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После столицы больше всех получают в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Это 9 998 грн, 9 404 грн и 9 106 грн, соответственно. Но в отличии от Киева задолженность у них выше: в Донецкой области не выплатили более 516 млн гривен, в Днепропетровской 144 млн гривен, а в Запорожье 226 млн гривен.

Больше всего долгов перед населением у Луганской области, где не выплаченные деньги составляют 542 млн гривен, из которых предприятия должны 190 млн гривен. Средняя зарплата в Луганской области составляет 7 423 гривны.

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Самая низкая задолженность по зарплатам обнаружена в Черновицкой области – 0,5 млн гривен при средней зарплате 7 128 гривен.

Так, хуже всего выплачивается зарплата в промышленной сфере. При общем долге по стране в 2 млрд 242 млн грн, долги промышленных экономически активных предприятий составляют 1 млрд 316 млн гривен.

Долг в 197 млн гривен числится на счету в сфере транспорта, складского хозяйства и почтово-курьерской деятельности. Также 136 млн грн должны в сферах профессиональной, научной и практической деятельности.

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Меньше 100 млн должны строителям, врачам и соцработникам. Самый маленький долг в 0,6 млн гривен стоит на счету перед работниками искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Ранее сообщалось, что в Украине на четверть выросла среднемесячная зарплата. В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем за отчетный период 2017 года.