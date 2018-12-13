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Штраф за неуплату коммуналки: Сколько и как будут платить украинцы за долги

Комментариев: 6
Согласно новому закону о ЖКУ украинцы будут платить 0,01% за каждый день просрочки.
Украинцев обяжут платить пеню за неуплату коммуналки
Украинцев обяжут платить пеню за неуплату коммуналки
depositphotos.com

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах обяжет украинцев платить пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца. Новые закон вступает в силу в 2019 году. Об этом сообщает Обозреватель. 

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В КГГА отмечают, что одна из 10 квартир не платит за коммунальные услуги, среди них есть даже состоятельные семьи, которые проживают в элитных районах столицы.

Так, данная пеня составляет 3,65%, если заплатить за коммуналку с опозданием в год.

Ранее сообщалось, что Украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги. Только в октябре сумма увеличилась на 1 млрд гривен.

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Теги: коммуналка, долги за коммуналку, жилищно-коммунальные услуги, стоимость коммуналки, штраф за неуплату
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Комментариев (7)
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Киевлянка  (аноним)  13.12.2018, 14:06
Оценка:  +2
Киевлянка
Почему не введут штрафы предприятиям ЖКХ за то что платежки приходят после 20 числа? А почему завышены все коммунальные тарифы? А почему у нас нищие пенсионеры и низкооплачиваемые работники? А за каждую строчку в квитанции с нас забирают комиссионный сбор и немало! Еще не все выгребли из народа?
гость  (аноним)  13.12.2018, 13:36
Оценка:  +3
гость
Так вообще платить перестанут.
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:59
Оценка:  +4
гость
Святошинский район, Киев, улица Чистяковская, с весны горячей воды нет))))
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:45
Оценка:  +6
гость
Подскажите , а вот почему не введут штраф с пеней за все обещания которые были даны своему народу и не выполнены ДЕПУТАТАМИ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ И ПРЕЗИДЕНТОМ !!!
GreenPeace!    13.12.2018, 12:38
Оценка:  +4
GreenPeace!
Простите,если ЖэКи взять,то что они делают за наши деньги?А вода?Горячая вода,в кране 20 градусов...за что платить??
donizete    13.12.2018, 12:54
Оценка:  +6
donizete
Только судиться из-за предоставления некачественных услуг. В цивилизованных странах так. Другое дело, что в Украине судебная система ещё та, ещё и должен останешься.
ВладиславII    13.12.2018, 14:32
Оценка:  +1
ВладиславII
К сожалению, Украина не является правовым государством де факто. Поэтому вряд ли что-то получится... разве что в суд подадут сразу все жильцы дома или ряда домов.
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