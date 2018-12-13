Штраф за неуплату коммуналки: Сколько и как будут платить украинцы за долги
Согласно новому закону о ЖКУ украинцы будут платить 0,01% за каждый день просрочки.
Новый закон о жилищно-коммунальных услугах обяжет украинцев платить пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки после 20 числа месяца. Новые закон вступает в силу в 2019 году. Об этом сообщает Обозреватель.
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В КГГА отмечают, что одна из 10 квартир не платит за коммунальные услуги, среди них есть даже состоятельные семьи, которые проживают в элитных районах столицы.
Так, данная пеня составляет 3,65%, если заплатить за коммуналку с опозданием в год.
Ранее сообщалось, что Украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги. Только в октябре сумма увеличилась на 1 млрд гривен.
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