Коробка с сюрпризом: Власть изменила правила выдачи бэби-боксов

"Пакет малыша" будут выдавать по-новому по сниженной цене.

Новый проект о правилах выдачи натуральной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша" было опубликовано на сайте Министерства социальной политики. Он будет там находиться месяц, и если за этот период не возникнет никаких возражений или дополнений, то проект будет утвержден на заседании правительства уже в начале 2019 года.

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Так, в новом проекте снижена стоимость товаров, которые наполняют бэби-бокс. Она по-прежнему составляет 5 тыс гривен, но за счет разницы планируют оплатить услуги по комплектации и доставке. Эксперты утверждают, что качество и количество товаров не изменится, так как обычно оно не дотягивает до 1-1,5 тыс грн.

Также новые правила обяжут женские консультации и роддомы на местах проинформировать матерей о том, что находится в коробке, для того, чтобы матери остались довольны.

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Чиновники теперь будут подавать прогноз рождаемости не на 12 месяцев вперед, а на 14. Это должно решить проблему со срывом поставок и бюрократией.

И самое важное – коробку для малыша теперь будут доставлять на дом, по месту проживания матери. На доставку Министерство предоставило 30 дней со дня рождения малыша. Доставлять "Пакет малыша" обяжут социальных работников, патронажную медсестру и специалистов негосударственных организаций, которые осуществляют социальную работу с семьями и детьми.

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Позаботились также о безопасности. Чтобы не выдавать дважды, роддомы теперь должны предоставить матери справку "о невыдаче", которая по какой-либо причине не получила помощь. Получить коробку она теперь сможет только вместе с этим документом.

Если бэби-бокс оказался укомплектован не полностью или товары были повреждены, то теперь мать может написать акт в свободной форме и подать в организацию, которая его выдала. В свою очередь они перенаправят его в областное подразделение соцзащиты, а там специалисты "организуют работу относительно устранения Управлением Организации объединенных наций по обслуживанию проектов выявленных недостатков".

Ранее сообщалось, что в Украине отменят декретные выплаты. Конституционный суд признал выплаты по уходу за ребенком безосновательными.