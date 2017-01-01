"Черные" и "белые" списки: Появится новая система проверки субсидиантов

Новые правила начнут действовать уже с 2019 года.

Министерство социальной политики планирует запустить новую систему проверки тех, кто получает социальную помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Так, людей, получающих помощь, условно разделят на "черный" и "белый" список.

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Об этом сообщает Сегодня.

Людей, которые попали в "белый" список проверять или не будут, или редко, а вот "черный" список будут контролировать сильнее.

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"Каждого получателя субсидии или другой социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может жульничать или получать помощь незаконно, или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", - пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Получить субсидию может любой человек, который тратит на коммунальные услуги более 15% от официального дохода. Но в случае, если квартира не более 120 кв м, или дом не более 200 кв м. Не получит субсидию и тот, кто приобрел что-то дороже, чем 50 тыс гривен или автомобиль не старше 5 лет.

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То есть, скорее всего для пенсионеров ничего не изменится, а глубокие проверки будут ожидать тех, кто попадает в зону риска. Проверять будут в целом материально-бытовые условия.

Ранее сообщалось, что Украинцам рассказали, как будут платить субсидии в 2019 году. В Украине в следующем году планируют приступить к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ.