"Черные" и "белые" списки: Появится новая система проверки субсидиантов
Министерство социальной политики планирует запустить новую систему проверки тех, кто получает социальную помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Так, людей, получающих помощь, условно разделят на "черный" и "белый" список.
Читай также: Дом даром: Что происходит с заброшенками в Японии
Об этом сообщает Сегодня.
Людей, которые попали в "белый" список проверять или не будут, или редко, а вот "черный" список будут контролировать сильнее.
Читай также: Минсоцполитики планирует снять ограничения на максимальный размер пенсии
"Каждого получателя субсидии или другой социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может жульничать или получать помощь незаконно, или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", - пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Получить субсидию может любой человек, который тратит на коммунальные услуги более 15% от официального дохода. Но в случае, если квартира не более 120 кв м, или дом не более 200 кв м. Не получит субсидию и тот, кто приобрел что-то дороже, чем 50 тыс гривен или автомобиль не старше 5 лет.
Читай также: Новый вид социальной помощи: Кому выплатят дополнительные деньги
То есть, скорее всего для пенсионеров ничего не изменится, а глубокие проверки будут ожидать тех, кто попадает в зону риска. Проверять будут в целом материально-бытовые условия.
Ранее сообщалось, что Украинцам рассказали, как будут платить субсидии в 2019 году. В Украине в следующем году планируют приступить к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Полная версия правил