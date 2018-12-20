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Какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями

Комментариев: 1
После монетизации субсидий украинцев ждут новые обязанности.
После Нового года будут действовать новые правила для получения субсидий
После Нового года будут действовать новые правила для получения субсидий
depositphotos.com

Монетизация субсидий вступает в действие с 1 января 2019 года. Все, кто захочет ею воспользоваться должны будут открыть счет в банке сразу после подачи документов, передает Сегодня. 

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Кабинет министров в решении о введении монетизации субсидии обозначил, что условием ее получения будет счет в Ощадбанке, на который и будет поступать данная сумма.

Все расчеты суммы монетизации будут происходить без субсидианта, а размер обязательного платежа льготникам будет приходить в сообщениях. 

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Так, в конце отопительного сезона 2018-2019 ту разницу, которая выявится между выделенной на коммуналку суммой и фактической тратой субсидианта, отдадут льготникам. Они в свою очередь смогут тратить эти деньги, как захотят.

Ранее сообщалось, что появится новая система проверки субсидиантов, по которым их разделят на "черные" и "белые" списки. Новые правила начнут действовать уже с 2019 года.

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Теги: субсидия, монетизация льгот, монетизация субсидий, льготы, Кабинет Министров Украины
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 13:38
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гость
Все расчеты суммы монетизации будут происходить без субсидианта

Удивительны дела твои Господи! Так можно полбюджета отмыть, а скорей всего за обслугу счета придется банку башлять, да еще и налог сдерут! А тут в кучу ЕС грозится бисвис прикрыть!
С Рождеством вас, автофекальные! Покращення жесть!
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