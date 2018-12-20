Какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями

После монетизации субсидий украинцев ждут новые обязанности.

После Нового года будут действовать новые правила для получения субсидий depositphotos.com

Монетизация субсидий вступает в действие с 1 января 2019 года. Все, кто захочет ею воспользоваться должны будут открыть счет в банке сразу после подачи документов, передает Сегодня.

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Кабинет министров в решении о введении монетизации субсидии обозначил, что условием ее получения будет счет в Ощадбанке, на который и будет поступать данная сумма.

Все расчеты суммы монетизации будут происходить без субсидианта, а размер обязательного платежа льготникам будет приходить в сообщениях.

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Так, в конце отопительного сезона 2018-2019 ту разницу, которая выявится между выделенной на коммуналку суммой и фактической тратой субсидианта, отдадут льготникам. Они в свою очередь смогут тратить эти деньги, как захотят.

Ранее сообщалось, что появится новая система проверки субсидиантов, по которым их разделят на "черные" и "белые" списки. Новые правила начнут действовать уже с 2019 года.