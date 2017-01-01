Где встретить Новый год 2019: Сколько стоит жилье и чем заняться

Самыми популярными городами Украины для празднования Нового года традиционно считаются Карпаты, Львов, Киев и Одесса.

Где встретить Новый год 2019 и за сколько снять квартиру depositphotos.com

Осталось всего 10 полных дней до Нового года, пора решить, где отмечать праздник. Обычно украинцы предпочитают проверенные и популярные направления, такие как горнолыжный курорт в Карпатах, романтический Львов, веселая Одесса или мистический Киев.

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Чем же заняться в новогоднюю ночь и по какой цене снять жилье в самых популярных направлениях страны, разбирались Domik.ua.

Карпаты

Традиционно большинство украинцев на втором месте после дома, выбирают встретить Новый год в горах. И конечно же, в Карпатах прежде всего катаются на лыжах и сноубордах. Но даже без зимних видов спорта, тут есть чем заняться.

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Например, в Буковели практически каждый комплекс проводит свое увеселительное мероприятие, а на центральной площади можно потанцевать или посмотреть на феерверки.

В Яремче в новогоднюю ночь гуляния будут проходить у центральной елки, а весь город будет похож на рождественскую сказку. И конечно же, всегда можно порадовать себя уникальной гуцульской кухней.

А если развлекательные программы быстро надоедают, то в Славском можно посетить историко-культурный заповедник или церковь Успения Пресвятой Богородицы.

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Резервировать места за неделю до Нового года будет сложно, но возможно. При хорошем поиске еще можно найти места в отелях за 5-6 тыс грн на двоих в сутки. Например, отель "Магия Карпат" предлагает детям жить бесплатно, и включает в стоимость завтраки для двоих.

Целый коттедж в Яремче на 4х будет стоить 2 тыс в сутки. Например, отель "Лилеи" предлагают не только сауну на дровах и парковку для автомобиля, но и могут встретить у вокзала.

За 5 тыс грн в сутки можно снять коттедж "Прованс" в Славском. Там проживание детям до 12 лет также предоставляется бесплатно. А на территории имеется мангал, телевидение и зона отдыха.

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Львов

В этом году Львов попал в сотню самых посещаемых городов Европы, потому празднование Нового года они будут отмечать на высшем уровне. Кроме наслаждения красотой города, убранного в рождественские огни, тут можно будет встретить Новый год на площади Рынок под главной елкой, где проходит предновогодний ярмарок.

На ярмарке можно попробовать галицкие лакомства, например, львовские пляцки, вареники и горячий бограч. Также можно будет посетить домик святого Николая и покататься на ледовом катке.

Посетить выставку ледовых скульптур, поучаствовать с детьми в конкурсах и покататься на санках можно будет в "Зимнем парке", открытом на территории парка им. Хмельницкого.

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В этом году стоимость квартиры во Львове во время новогодних праздников составит 3-4,5 тыс грн в среднем. Например, 2-х комнатную квартиру в ста метрах от площади Рынок можно снять на две ночи за 6900 гривен.

Одесса

В Одессе празднование будет проходить на Думской площади. Там будет установлено несколько сцен, где отыграют новогодние концерты с дискотеками и феерверками после.

Возле них будет установлены фуд-корты и рождественский городок с сувенирами и разными лакомствами.

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Чтобы полностью окунуться в рождественскую атмосферу можно посетить балет "Щелкунчик" в Одесской опере в канун Нового года – 31 декабря. За билеты нужно будет заплатить от 80 до 450 гривен.

Из того, что осталось на этот момент, в Одессе можно снять квартиру в центре за 2-3 тыс грн в среднем. Квартира с видом на море обойдется в 1400-2300 грн в Аркадии или на одной из станций Фонтана.

В пяти минутах ходьбы от Дерибассовской можно снять в аренду 2х комнатную квартиру за 3800 грн за две ночи. В ней даже есть джакузи и вид на типичный одесский дворик.

Киев

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Все самые масштабные новогодние мероприятия пройдут в Киеве. Тут уже открылись новогодние ярмарки на Софийской площади возле елки, на Контрактовой площади, а также на главных площадях каждого района столицы.

Рождественский городок возле елок позволит выпить глинтвейна, пуншов, а также закусить разнообразной едой, начиная от шашлыка и заканчивая имбирными пряниками.

На Новый год на Софийской площади будет выступать эстрадно-симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, лучшие диджеи страны, световое шоу и фестиваль иллюминаций.

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В Мариинском парке для детей откроют городок Санты, а на Контрактовой можно покататься на ледовом катке, пойти в Парк сказочных скульптур или покататься на колесе обозрения.

Который год подряд на ВДНХ откроется "Зимняя страна", где предлагают посетить замок ледяных скульптур, каток, фуд-зону, выставку 3D-картин и каток. А за 250-2499 грн можно приобрести билет на рождественское 3D-шоу "Вартови мрий".

Квартира в Киеве в период новогодних праздников в среднем обойдется в 3-4,5 тыс грн за сутки. Самые дешевые квартиры находятся дальше от центра, но возле метро. Например, квартиру на 4-х людей возле станций метро Оболонь, Демеевка или Академгородок можно снять за 2-3,5 тыс грн.

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А квартира в 5 минутах ходьбы от Крещатика будет стоить 6860 грн на две ночи на четверых. Также Киев предлагает 2-х этажный дом-сруб на Трухановом острове, который обойдется в 23 тыс гривен за двое суток. Там есть банкетный зал, три спальни, беседка, мангал и даже русская баня.

Ранее сообщалось, сколько стоят самые дешевые заграничные туры для украинцев. Билеты в теплые страны раскуплены два месяца назад.