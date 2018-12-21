Газовые котлы теперь нельзя устанавливать в квартирах

Министерство регионального развития приняло решения о установке газовых котлов только в частных домах.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поделился на своей официальной странице в Facebook решением Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины о запрете установки газовых котлов в новостройках. Он распространяется как на котлы с закрытыми камерами сгорания, так и с открытыми.

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“Их установление предусматривается в помещении кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты). В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания“, - заявил Зубко.

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Теперь газовые теплогенераторы мощностью до 30 кВт разрешат устанавливать только в частных домах или новостроях до 3 этажей. Такое решение было принято доя повышения уровня безопасности в домах.

Ранее сообщалось, что от взрыва пятиэтажки в Фастове пострадал человек. В ГосЧС подтверждают обрушение здания и предполагают взрыв газа.