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Газовые котлы теперь нельзя устанавливать в квартирах

Комментариев: 4
Министерство регионального развития приняло решения о установке газовых котлов только в частных домах.
В квартирах запретили устанавливать газовые котлы
В квартирах запретили устанавливать газовые котлы
depositphotos.com

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поделился на своей официальной странице в Facebook решением Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины о запрете установки газовых котлов в новостройках. Он распространяется как на котлы с закрытыми камерами сгорания, так и с открытыми. 

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“Их установление предусматривается в помещении кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты). В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания“, - заявил Зубко. 

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Теперь газовые теплогенераторы мощностью до 30 кВт разрешат устанавливать только в частных домах или новостроях до 3 этажей. Такое решение было принято доя повышения уровня безопасности в домах. 

Ранее сообщалось, что от взрыва пятиэтажки в Фастове пострадал человек. В ГосЧС подтверждают обрушение здания и предполагают взрыв газа.

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Теги: газовые котлы, установка газовых котлов, министерство регионального развития и строительств, Геннадий Зубко, ЖКХ
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Комментариев (4)
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Глод    21.12.2018, 11:40
Оценка:  0
Глод
А как быть владельцам квартир в домах выше 3-х этажей, если их переводят на индивидуальное отопление?
33  (аноним)  21.12.2018, 11:38
Оценка:  0
33
А как жить без нормального отопления когда батареи ели тёплые. Давно уже б поставил итальянский Ferolli размером с табуретку и горя не знал. Стоит такой у родителей в многоэтажке уже 15 лет и никаких катаклизмов. Своё отопление и гор. вода круглый год.
sharry-sharry    21.12.2018, 11:17
Оценка:  -1
sharry-sharry
Давно пора это было сделать в многоэтажках,тк эти котлы многие хозяева не проверяют каждый год по технике безопасности,поставил и забыл.Это потенциальная угроза для соседей и есть др факторы почему нельзя ставить в многоэтажках.Как разрешили это безобразие вообще?Частные дома совсем др.дело.
Таврія    21.12.2018, 11:13
Оценка:  0
Таврія
Якесь божевілля від цих чиновників, то треба заборонити все що рухається,горить та літає.Хабарі треба менше хапати та виконувати свої обов"язки дармоїди паскудні.
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