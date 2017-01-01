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Условия предоставления субсидий поделят по селам и городам

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Субсидию для безработных будут различать по выплатам в селах и городах по-разному.
Субсидии безработным будут по-разному выплачивать в городах и селах
Субсидии безработным будут по-разному выплачивать в городах и селах
depositphotos.com

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для безработных по-разному будут предоставлять субсидию на ЖКХ в зависимости от того, село это или город, передает Сегодня. 

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"Учитывая то, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ей может быть назначена субсидия по решению комиссии. Что касается городских жителей ... Я готов лично помочь им, если они готовы работать. Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает - нужно спросить "почему", - сказал Рева во время часа правительства в Верховной Раде. 

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Также министр рассказал, что субсидия предоставляется в полном объеме и людям, которые работают на пол ставки.

Ранее сообщалось, что украинцы получили миллиард долларов "лишних" субсидий. В 2016 году было излишне начислено субсидий украинцам на 16 млрд грн, в 2017 году - 8 млрд, в 2018 году - 5 млрд грн.

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Теги: субсидии, субсидии 2019, соцвыплаты, соцпомощь, госпомощь, Андрей Рева, министерство социальной политики
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