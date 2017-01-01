Квартира для молодых семей: Кому Кабмин выделит деньги

Кабмин выделил 331,4 млн гривен на помощь семьям до 35 лет.

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря утвердил увеличение капиталов Государственного фонда на 30 млн грн для поддержки молодой семьи. Теперь на выдачу льготных займов на покупку квартир молодые семьи смогут получить до 331,4 млн гривен.

Об этом сообщает UBR.

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Вместе с увеличением фонда, чиновники расширили список молодежи, то есть на эти деньги претендентов стало больше.

"Увеличение уставного капитала на 30 млн грн. даст возможность предоставить на эту сумму 47-48 льготных кредитов на срок до 20 лет с процентной ставкой, равной учетной ставке Нацбанка, то есть по себестоимости денег. Мы надеемся, что Минфин с Минрегионом в оперативном порядке утвердят паспорт бюджетной программы и мы до конца года получим эти средства, которые уже с января сможем использовать", - рассказал Сергей Комнатный, глава фонда.

В число требований Кабмина входят молодые люди до 35 лет, а первые на получение в списках стоят переселенцы с оккупированных территорий, участники АТО, волонтеры, обеспечивавшие силы АТО и активисты, пострадавшие во время Евромайдана.

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Действующим военным дают дополнительные скидки, а право приоритета получают не только сами участники, но и их семьи (включая семьи тех, кто погиб).

"Приоритет в получении такого кредита будут иметь участники АТО и внутренне перемещенные лица как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. Военнослужащим — участникам боевых действий на все время несения службы ставка по кредиту будет равна нулю. А первый взнос по этому кредиту составит 10%", - добавил Комнатный.

На данный момент даже увеличенная сумма не решит проблему с жилищным фондом, особенно с увеличением категории людей, которые могут получать данную соцпомощь. Сейчас 331,4 млн гривен не может покрыть и 1% заявок, которые приходят в Фонд.

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"Зарегистрировано около 6,5 тысяч семей, желающих воспользоваться этой программой. Всего же за 27 лет деятельности фонда более 115 тысяч граждан, а это около 38 тысяч семей, было обеспечено по нашим программам. К сожалению, показатели финансирования, которые мы имеем в текущем и следующем бюджетном году, в десятки раз меньше реальной потребности", - сетуют в Фонде.

Для покрытия финансирования в бюджет привлекаются и средства местных бюджетов, например, в 2018 году привлекли 239 млн грн. Иногда деньги приходят от внешних организаций, например, Датский совет по правам беженцев, Совет Европы, Международная организация по миграции (МОМ) также выделяли средства.

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Эксперты утверждают, что решить проблему можно не привлечением средств, а созданием благоприятных рыночных условий.

"В подобных программах не было бы нужды, будь кредитные ставки и условия сопоставимы с европейскими. Ипотеку под 3-5% годовых на 30 лет может потянуть практически любой работоспособный гражданин и без помощи государства. Но у нас за 27 лет независимости ипотечные ставки ни разу не опускались ниже 8-10% годовых в валюте и 12-14% в гривне. Единственный способ решить это вопрос – реформировать экономику и запускать кредитование", - резюмирует финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что с 1 января введут новый вид соцпомощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями.