Украинцам разрешили зарабатывать больше на "зеленом тарифе"

Тариф на альтернативную энергию повысили на 7,3%.

Постановление Национальной комиссии вошло в действие с 22 декабря 2018 года. Теперь "зеленый тариф" увеличился на 7,3%. Об этом сообщает UBR.

Читай также: Регулятор прогнозирует рост цен на свет на 15%

После почти трех месячной задержки, постановление приняло силу и теперь "зеленый тариф" на электроэнергию для частных домохозяйств составляет 594,86 коп/кВт*час при мощности станции до 30 кВт, а свыше 30 кВат - 382,41 коп/кВт*час.

Тариф действует до 31 декабря 2019 года, а с 1 января 2020 года до конца 2024 года 534,67 коп/кВт*час.

Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц.