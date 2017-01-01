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Украинцам разрешили зарабатывать больше на "зеленом тарифе"

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Тариф на альтернативную энергию повысили на 7,3%.
Энергию по "зеленому тарифу" можна продавать дороже на 7,3%
Энергию по "зеленому тарифу" можна продавать дороже на 7,3%
depositphotos.com

Постановление Национальной комиссии вошло в действие с 22 декабря 2018 года. Теперь "зеленый тариф" увеличился на 7,3%. Об этом сообщает UBR. 

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После почти трех месячной задержки, постановление приняло силу и теперь "зеленый тариф"  на электроэнергию для частных домохозяйств составляет 594,86 коп/кВт*час при мощности станции до 30 кВт, а свыше 30 кВат - 382,41 коп/кВт*час.

Тариф действует до 31 декабря 2019 года, а с 1 января 2020 года до конца 2024 года 534,67 коп/кВт*час.

Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц. 

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Теги: солнечная энергия, солнечные панели, солнечная электростанция, альтернативная энергия
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