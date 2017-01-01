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За сколько продают елки в Украине и как сэкономить на ее покупке

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Традиционно в столице Украины цены «накручивают» в два раза.
Лесохозяйства продают елки в несколько раз дешевле, чем рынки
Лесохозяйства продают елки в несколько раз дешевле, чем рынки
depositphotos.com

Если средняя стоимость елки в лесхозяйстве составляет 60 гривен, то на рынке сбыта ее можно приобрести уже в четыре раза дороже – за 250-450 гривен. Сколько стоят елки на рынках Украины узнавали Сегодня. 

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В среднем в Киеве новогодние елки продают по 200 гривен за метр, а в областях по 70. Самые дешевые елки были обнаружены на западе.

Чтобы купить елку подешевле, нужно обращаться сразу в лесохозяйства, потому что за "посредничество" придется платить. Например, супруги Педченко ежегодно покупают новогоднее дерево в Смилянском лесничестве, говорят, что тут дешевле, чем где-либо.

"И совесть чиста у нас, что мы берем ее легально", - говорят Педченко. 

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Отмечается, что легальная елка чипирована, то есть выращена специально для продажи и не ворованная. Любая бирка содержит информацию, кто и где ее вырастил. Ее можно проверить по номеру бирки на сайте: ukrforest.com.

"Сайт доступен для всех. Даже при покупке на базаре можно посмотреть бирку", - говорит лесничий Смоленского лесничества Алексей Островский.

Ранее сообщалось, какой штраф грозит украинцу за срубленную елку. Окончательная сумма зависит от причиненного ущерба.

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Теги: елка, новый год 2019, за сколько купить елку, леса Украины, легальная елка
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