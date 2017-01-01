Украинцам разрешили возвращать лекарства в аптеку

С Нового года можно возвращать лекарства, которые не были открыты и использованы.

В Украине можно будет возвращать купленные лекарства в аптеки depositphotos.com

С 1 января 2019 года украинцы смогут возвращать любые лекарственные препараты в аптечные магазины, если они не были повреждены, открыты или использованы.

Об этом сообщает Укринформ.

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"С 1 января 2019 каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека получать возвращены лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - отметила Супрун.

Гослекслужба будет контролировать возврат товара.

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"Мы делаем изменения в организации ее работы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала Супрун.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали лекарства. С начала 2018 года подорожали как отечественные, так и импортные лекарства. Больше всего выросли цены на отечественные препараты.