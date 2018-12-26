Украинцам рассказали, за чьи деньги можно установить бойлер и газовые котлы

Минрегионразвития посоветовали обращаться к местным программам и кооперироваться всем домом.

Устанавливать бойлеры или газовые колонки Министерство регионального развития посоветовало за счет расходов местных программ, а также за счет совладельцев домов, передает УНН. Бойлеры и газовые колонки могут быть установлены как альтернатива горячему водоснабжению.

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“Установка газовых колонок, бойлеров, котлов и других водонагревательных приборов осуществляется за счет совладельцев дома, а также расходов местных программ, других не запрещенных законодательством источников финансирования“, - отметили в ведомстве.

Они отметили, что при строительстве дома застройщик может выбирать систему тепло обеспечения и теплоснабжения в соответствии с законодательством, а также решение о переходе на тот или другой вид горячего снабжения принимают совладельцы дома.

Ранее сообщалось, что газовые котлы теперь нельзя устанавливать в квартирах. Министерство регионального развития приняло решения о установке газовых котлов только в частных домах.