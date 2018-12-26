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Украинцам рассказали, за чьи деньги можно установить бойлер и газовые котлы

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Минрегионразвития посоветовали обращаться к местным программам и кооперироваться всем домом.
При строительстве дома застройщик может выбирать систему тепло обеспечения
При строительстве дома застройщик может выбирать систему тепло обеспечения
depositphotos.com

Устанавливать бойлеры или газовые колонки Министерство регионального развития посоветовало за счет расходов местных программ, а также за счет совладельцев домов, передает УНН. Бойлеры и газовые колонки могут быть установлены как альтернатива горячему водоснабжению. 

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“Установка газовых колонок, бойлеров, котлов и других водонагревательных приборов осуществляется за счет совладельцев дома, а также расходов местных программ, других не запрещенных законодательством источников финансирования“, - отметили в ведомстве.

Они отметили, что при строительстве дома застройщик может выбирать систему тепло обеспечения и теплоснабжения в соответствии с законодательством, а также решение о переходе на тот или другой вид горячего снабжения принимают совладельцы дома.

Ранее сообщалось, что газовые котлы теперь нельзя устанавливать в квартирах. Министерство регионального развития приняло решения о установке газовых котлов только в частных домах.

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Теги: газовые котлы, бойлер, теплоснабжение, горячее снабжение, министерство регионального развития и строительств
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