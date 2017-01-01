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Фальшивые деньги: Как распознать обман

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Эксперты НБУ советуют проверять все купюры, которые попали в руки.
Как отличить поддельные деньги от настоящих
Как отличить поддельные деньги от настоящих
Getty Images

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк отмечает, что подделку часто сложно отличить от настоящей банкноты, но украинские деньги более сложны в защите, чем европейские или доллары. Об этом сообщает 24 Канал. 

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По статистике НБУ чаще всего подделывают банкноты в 500, 200 и 100 гривен. Сбывают их в заведениях быстрого питания, мелких магазинах, на автозаправках и в кассах метрополитена.

Виталий советует проверять все полученные купюры, особенно в перечисленных местах по нескольким ступеням защиты.

"Это водяной знак, многоцветный, который повторяет портретное изображение, напечатанное с лицевой стороны бумаги, и светлый элемент водяного знака - это цифровое обозначение номинала. Бумага с лицевой стороны настоящей банкноты гладкая, с обратной стороны - шероховатая. Против света мы видим, толстую, погруженную в толщу бумаги защитную ленту, которая имеет соответствующие тексты", - отметил Виталий Ковтонюк. 

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Нужно также проверить наличие серийного номера, он есть у каждой банкноты, и оптический элемент "спарк", который меняет цвет, если купюру повертеть.

"Идет плавный переход одного цвета в другой, а потому изображения, которые мы видим, становятся объемными. На оконной защитной ленте мы видим кинетический эффект, фоновое изображение и при изменении угла наклона банкноты оно движется. Если мы сравним эти два элемента защиты при изменении угла наклона банкноты, то на подделке мы этого не наблюдаем", - пояснил Ковтонюк.

Также, Ковтонюк советует обращаться в правоохранительные органы, даже если подделка не подтвердилась, но уже вызывает подозрения.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате.

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Теги: деньги, гривна, гривны, деньги в украине, поддельные банкноты, подделка 500 гривен, подделанные купюры
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