Фальшивые деньги: Как распознать обман

Эксперты НБУ советуют проверять все купюры, которые попали в руки.

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк отмечает, что подделку часто сложно отличить от настоящей банкноты, но украинские деньги более сложны в защите, чем европейские или доллары. Об этом сообщает 24 Канал.

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По статистике НБУ чаще всего подделывают банкноты в 500, 200 и 100 гривен. Сбывают их в заведениях быстрого питания, мелких магазинах, на автозаправках и в кассах метрополитена.

Виталий советует проверять все полученные купюры, особенно в перечисленных местах по нескольким ступеням защиты.

"Это водяной знак, многоцветный, который повторяет портретное изображение, напечатанное с лицевой стороны бумаги, и светлый элемент водяного знака - это цифровое обозначение номинала. Бумага с лицевой стороны настоящей банкноты гладкая, с обратной стороны - шероховатая. Против света мы видим, толстую, погруженную в толщу бумаги защитную ленту, которая имеет соответствующие тексты", - отметил Виталий Ковтонюк.

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Нужно также проверить наличие серийного номера, он есть у каждой банкноты, и оптический элемент "спарк", который меняет цвет, если купюру повертеть.

"Идет плавный переход одного цвета в другой, а потому изображения, которые мы видим, становятся объемными. На оконной защитной ленте мы видим кинетический эффект, фоновое изображение и при изменении угла наклона банкноты оно движется. Если мы сравним эти два элемента защиты при изменении угла наклона банкноты, то на подделке мы этого не наблюдаем", - пояснил Ковтонюк.

Также, Ковтонюк советует обращаться в правоохранительные органы, даже если подделка не подтвердилась, но уже вызывает подозрения.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате.