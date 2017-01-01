В Украине утвердили механизм монетизации субсидий

С 1 января в денежной форме будет предоставляться субсидия домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением, сообщил министр соцполитики.

Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, пишут Українські Новини.

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По словам министра социальной политики Андрея Ревы, проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

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"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне", - сказал Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Ранее сообщалось, что появится новая система проверки субсидиантов. Новые правила начнут действовать уже с 2019 года.