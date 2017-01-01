В Украине утвердили механизм монетизации субсидий
Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, пишут Українські Новини.
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По словам министра социальной политики Андрея Ревы, проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.
С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.
По словам министра, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.
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"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне", - сказал Рева.
Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.
Ранее сообщалось, что появится новая система проверки субсидиантов. Новые правила начнут действовать уже с 2019 года.
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