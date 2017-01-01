Финансовый зодиакальный гороскоп на 2019 год

В 2019 году звезды станут в благоприятную позицию для всех знаков зодиака, но кому повезет больше в материальном благополучии.

Больше всего в этом году повезет Ракам, Весам и Тельцам с финансовым благополучием, а вот Овны и Рыбы оказались аутсайдерами Getty Images

Больше всего в этом году повезет Ракам, Весам и Тельцам с финансовым благополучием. А вот Овны и Рыбы оказались аутсайдерами, хотя звезды и обещают не сильно портить им ситуацию, и оставить финансы в том же положении, с которыми они окончили 2018 год.

Редакция Bigmir)Net подготовила свой финансовый прогноз для знаков зодиака в 2019 году.

Благодаря упорству Овны не понесут потерь

Читай также: Как выбрать качественную красную икру на Новый год

В 2019 году управитель Овнов Марс не будет позитивно настроен, но активатор Солнце сгладит негативное влияние, потому в следующем году у Овнов все будет спокойно. Звезды не обещают Овнам огромных доходов, но и убытков не предвидится.

Овны в этом году могут получить бонусы, которые звезды советуют сразу же инвестировать в малый бизнес. Год сложится удачно, если Овны будут много планировать и рассчитывать свои шаги, экономить и копить.

Тельцы разбогатеют, но не с помощью наследства

Читай также: Сколько украинцы потратят на подарки к Новому году и что хотят получить

С точки зрения финансов 2019 год принесет Тельцам много радости и положительных событий. Чтобы приумножать Тельцам необходимо только оптимизировать свои траты, но обращать внимание на интуицию, которая вовремя подскажет, когда реализовать задуманное.

Единственное, чего не стоит делать, так это ручаться за других и давать в долг. В этом году звезды советуют Тельцам быть самостоятельными и, не надеясь на чью-то помощь, не обещать свою.

Риск для Близнецов полезен

Читай также: Сколько стоит новогодний стол 2019 - Инфографика

Хотите пить шампанское? Тогда вкладывайте деньги во все дела, которые даже если только кажутся успешными. В этом году главное верить себе и своей интуиции и не слушать остальных.

Там, где Дева увидит потери и неудачные вложения, Близнецы создадут новый миллионный бренд. Меньше сомневайтесь и не бойтесь идти вперед к новым вершинам.

Больше всего с деньгами повезет Ракам

Читай также: Сколько придется заплатить за корпоратив в Новый год 2019

Следующий год можно смело назвать лучшим финансовым годом в жизни всех Раков. И не важно, свой ли бизнес, или вы наемный работник, в медицине, строительстве, или выращиваете огурцы на продажу – в этом году все Раки достигнут успехов без исключения.

Все, что хотят от вас звезды – это вкладывать в себя и саморазвиваться. Так будет проще и звездам заслуженно наградить вас, но и вы почувствуете силу и мощь своих возможностей.

Звезды советуют Львам расслабиться и дерзать

Читай также: Где встретить Новый год 2019: Сколько стоит жилье и чем заняться

В этом году Львам не нужно особо напрягаться, а стоит делать все с улыбкой. Особенно хорошо дела пойдут в руководстве. Управлять будет также легко, как получать зарплату. Поэтому больше всего в финансовой сфере повезет тем, кто имеет руководящие должности.

Но и подопечные не выйдут из битвы проигравшими, они все равно получат свои дивиденды в виде бонусов и поощрений от начальства.

От таких легко достигнутых успехов, конкуренты могут начать завидовать и делать козни. В этом случае Льва стоит просто мило улыбаться и продолжать делать свое дело.

Достаточно потрудившись, Девы возьмут свое с лихвой

Читай также: За сколько районы Киева отметят Новый год 2019

Девы с помощью своей вдумчивости и спокойствия добьются того, что начальнику просто не будет, куда деться, но не только повысить зарплату, а и поручить более желанную должность.

Девам в следующем году не стоит поддаваться на авантюры, как Близнецам, а планировать, контролировать доходы и расходы, тщательно работать, чтобы получить большую прибыть ближе к осени.

Весов ожидают новые перспективы

Читай также: Сколько новогодних елок купили украинцы к празднику: Статисти

Весы являются одними из трех знаков, кому крупно повезет с финансами в следующем году. Но в отличии от Раков и Тельцов, успех к Весам придет после значительных усилий.

Весам стоит перестать рассчитывать на других, тем более, что трудности для них очень полезны. Но в то же время с коллегами ссориться не стоит, особенно это касается тех, кто стоит ниже Весов, они-то косвенно и помогут Весам раздобыть нужных знаний и навыков, чтобы выбить денег из начальства.

Скорпионам нужно изменить жизнь ради достижения целей

Читай также: Рождество в Польше: ТОП-5 популярных профессий для заробитчан

Год предвещает быть удачным, но не особенно стабильным. Для того, чтобы получить желаемое, придется изрядно попотеть. Особенно это касается планов. Как бы вы тщательно их не выстраивали, всегда придется принимать судьбоносные решения впопыхах, которые часто будут не совпадать с уже имеющимися представлениями о жизни.

2019 год советует всегда быть на чеку и искать новые полезные контакты, чтобы было кому бросить круг, дабы не утонуть в воронке событий.

Жесткая экономия принесет Стрельцам финансовую стабильность

Читай также: Главная елка столицы: Сколько стоит новогоднее дерево на Софийской площади в Киеве

Горящая натура Стрельцов в этом году сыграет не на их пользу. За своим жарким пламенем Стрельцы плохо замечают бугорки и ямы на пути. И только спокойствие и планомерное трудолюбие принесет желанный успех. Поэтому афер, интриг на работе и рисков стоит избегать в этом году.

Звезды советуют воздержаться от непродуманных трат, а больше экономить и присматриваться к возможностям. Благодаря бдительности и умениям можно успеть вложиться в очень прибыльное дело, но с помощью честного труда, а не сиюминутного обогащения.

Удачливый Козерог смеет настоять на своем

Читай также: Какой будет главная елка Украины на Новый год-2019

У Козерогов получиться не потратить лишнего и сделать выгодное вложение, если он не будет мешкать, но постоянно пытаться найти способы заработать. Самое важное для них не проморгать бонусы и премии, и быть настойчивыми в их получении.

В общем год сложится хорошо, но в новый бизнес лучше не вкладываться, скорее всего удача окажется не на вашей стороне.

Водолеи не должны терять мотивацию, тогда и деньги не утекут

Читай также: Какой штраф грозит украинцу за срубленную елку

Водолеев ожидает целый океан доходов. Главное, суметь вовремя заметить возможность показать себя, как настойчивого, умного и перспективного сотрудника. Мотивация сыграет чуть ли не главную роль, а чем веселее и активнее вы будете, тем больше шансов на успех.

Но не все так просто, вас ждут испытания, в которых нужно показать себя настойчивым и достойным своей профессии, тогда удастся взять все под свой контроль.

Сокровища Рыб зарыты глубоко в муле

Читай также: Насколько подорожал рождественский холодец в Украине

Рыбам удастся заработать в этом году, только если они покажут себя как добросовестные и честные работники. Больших заработков не предвидится, но отдельным представителям удастся получить приятные бонусы в качестве наследства или бонусов от начальства за трудолюбие.

В этом году финансовая ситуация Рыб никак не изменится, ведь Рыбы будут заняты другой сферой своей жизни.

Ранее сообщалось, что означает год Желтой Собаки. Как встречать Новый 2018 год Желтой Земляной Собаки: наряд, декор, праздничный стол. Желтая Земляная Собака в 2018 году говорит о том, что можно планировать будущее.