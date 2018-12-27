5 ответов на главные вопросы о монетизации льгот и субсидий

Минсоцполитики ответили на самые важные вопросы о монетизации субсидий.

В Минсоцполитики рассказали все о монетизации субсидий и льгот depositphotos.com

Пресс-служба Министерства социальной политики собрали 5 главных вопросов получателей льгот и субсидий и дали на них свои ответы.

1. Нужно ли повторно подавать документы?

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Для монетизации субсидий и льгот всех нужно подать заявление и декларацию о доходах в обязательном порядке в мае 2019 года. Документы подаются в управление социальной защиты населения с разрешением на обработку персональных данных.

Исключение касается только тех, кто обратится впервые в 2019 году, такие люди автоматически становятся участниками монетизации льгот и субсидий.

2. Нужно ли открывать счет в Ощадбанке самостоятельно?

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После получения пакета документов и их обработки счет в Ощадбанке будет открыт автоматически. Он будет обладать специальным режимом использования, где средства будут направлены на оплату услуг за газ, тепло, электроэнергию и воду в первую очередь.

В свою очередь, Ощадбанк будет информировать о всех движениях средств с помощью SMS-уведомлений: поступления средств от государства, их использование и остаток.

В июне, то есть после окончания отопительного сезона, неиспользованные деньги будут перечислены на поточные счета, которые также откроются автоматически.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

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Все процессы будут автоматическими. Предприятия-поставщики будут формировать квитанцию и предоставлять Ощадбанку, а он в свою очередь будет оплачивать.

Обо всех процессах будет проинформировано в SMS-сообщениях, а также в персональном кабинете на сайте Ощадбанка. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре банка: 0 800 210 800.

4. Почему Ощадбанк?

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Ощадбанк имеет ряд характеристик, по которым он был выбран лучшим вариантом со всех остальных претендентов. Во-первых, банк уже является государственным уполномоченным банком по десяткам правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Также он имеет наибольшую сеть отделений (более 3200 единиц), которые расположены также в сельской местности, откуда больше всего субсидиантов.

У банка есть большое количество опыта по выплатам социальной помощи и пенсий большому количеств клиентов одновременно.

Ощадбанк не требует никаких комиссий за обслуживание от субсидиантов и льготников.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

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Минсоцполитики опасается гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей, так как субсидию получает почти половина украинских семей. Если 8 млрд гривен каждый месяц будут приходить на счета, а не на оплату компаниям-поставщикам, то они не смогут рассчитаться, например, с Нафтогазом.

То есть, за время отопительного сезона деньги будут использоваться для оплаты коммунальных платежей, а после остаток можно будет получить на руки.

Ранее сообщалось, что нардепы планируют ввести "новую" госпомощь на еду. Талоны будут предназначены для малообеспеченных и социально незащищенных граждан.